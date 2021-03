De novo: vídeo flagra um novo caso de vacinação falsa na Bahia

Mais um caso. Uma nova revolta. Uma servidora da Prefeitura de Nilo Peçanha, município do Baixo Sul baiano localizado a cerca de 150km de Salvador, fingiu aplicar a vacina em uma idosa no povoado de Itiúca. A servidora foi denunciada após um vídeo que circulou em redes sociais e flagrou o momento em que a idosa teve o braço furado, mas a aplicadora não injetou o líquido.

Prefeita da cidade, Jacqueline Oliveira (DEM) afirmou que o município soube do caso e afastou a profissional das funções. Além disso, um processo administrativo foi aberto pela prefeitura para apurar a ocorrência.

A Secretaria de Saúde local entrou em contato com a família da idosa, identificada como Dona Maria, e realizou a aplicação da dose nesta quarta-feira (31). Um novo vídeo foi publicado registrando o momento, que aconteceu na Unidade de Saúde de Itiúca durante a manhã.

Segundo o IBGE, a população estimada em 2020 do município é de 14.079 pessoas - menos da metade da capacidade total da Arena Fonte Nova, que pode receber cerca de 48 mil torcedores numa partida de futebol.

O boletim epidemiológico do município aponta que há 4 casos ativos na cidade, que já registrou 513 casos com 13 óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. 793 pessoas receberam a vacina em primeira dose, o que corresponde a 86% das 920 vacinas distribuídas para o município nesta fase. Destes, 105 pacientes já receberam as duas doses.