De olho em estreia no Nordestão, Bahia treina na Cidade Tricolor

Enquanto o time de aspirantes do Bahia está focado na estreia do Campeonato Baiano, o elenco principal do Bahia segue se preparando para a Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (22), o elenco do Esquadrão fez mais um treino na Cidade Tricolor.

O dia começou com um bate papo entre a comissão técnica e os jogadores no auditório do CT. Depois do aquecimento na academia, os atletas foram para o campo e trabalharam sob o comando de Roger Machado.

No gramado, Roger aproveitou para fazer um trabalho com foco na troca de passes e finalizações. Na sequência, o treinador dividiu o grupo em quatro equipes para um trabalho de ataque contra defesa. Antes do fim do treino, Roger ainda montou a equipe considerada titular e passou orientações táticas.

Os únicos desfalques no campo foram o volante Elton e o meia Marco Antônio. Eles focaram na academia. Nesta quinta-feira (23), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor.

A estreia do grupo principal na temporada 2020 será no neste sábado (25), contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.