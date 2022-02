De olho na Copa do Brasil, Vitória treina na Toca do Leão

O elenco do Vitória realizou na manhã desta segunda-feira (28) o segundo treinamento focado na estreia da Copa do Brasil. O rubro-negro estreia no torneio nacional contra o Castanhal, quinta-feira (3), às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida é única e decisiva. Quem vencer, avança à segunda fase. Em caso de empate, o Leão fica com a vaga.

O técnico Dado Cavalcanti comandou um exercício técnico de posse e troca de passes com espaço reduzido apenas para um grupo de atletas. Os jogadores que foram titulares no empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas, sábado (26) passado, pelo Baiano, e alguns reservas que atuaram no jogo-treino de domingo (27) contra o sub-20 fizeram apenas um trabalho na academia do clube. Os goleiros participaram de uma atividade à parte.

O grupo rubro-negro volta a treinar na Toca do Leão na manhã de terça-feira (1º) e viaja na sequência à tarde para Belém. A última atividade preparatória para o duelo ocorrerá na quarta-feira (2), já na capital paraense.

Na edição passada da Copa do Brasil, o Vitória chegou às oitavas de final e nesta fase foi eliminado pelo Grêmio, após duas derrotas, por 1x0 e 3x0.