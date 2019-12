De olho na lavanderia do dinheiro de propina

Policiais federais escalados para investigar alvos da Operação Faroeste desconfiam que suspeitos de montar um esquema de grilagem de terras por meio da suposta venda de sentenças usaram as ligações com o corpo diplomático de Guiné-Bissau para lavar dinheiro oriundo de propinas e acordos com produtores rurais extorquidos pelo grupo liderado pelo falso cônsul Adailton Maturino.

Além da tentativa de transferir bens de luxo para a embaixada do país africano, incluindo carros importados, a PF descobriu que o avião em nome da AMG Holding, uma das empresas investigadas pela Faroeste, tem como operador registrado na Anac Rui Barai, nome destacado da diplomacia guineense no Brasil.

Outro indício sob a mira da operação tem origem nas investidas de Adailton Maturino para estreitar relações de eventuais investidores estrangeiros como representante da Guiné-Bissau na Bahia. Em fevereiro deste ano, a imprensa noticiou o interesse do obscuro Principado de Santo Estêvão, por meio do autointitulado príncipe don Vicenzo Davide I, em investir em negócios no estado, especialmente no turismo, tendo o falso cônsul e a diplomacia dos africanos como mediadores.

Artes de Maturino

Uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Piauí conta em detalhes como ocorreu a prisão em flagrante de Adailton Maturino por furtar um processo administrativo disciplinar movido pelo Tribunal de Justiça do Piauí contra o juiz aposentado José Ramos Dias Filho, suspeito de transferir ilegalmente 200 imóveis e fazendas para o grupo ligado ao falso cônsul. De acordo com a denúncia, após o furto, policiais do núcleo de inteligência da Civil em Teresina abordaram um Celta com adesivo da OAB, dirigido por Maturino em 2013. Na ocasião, ele disse que só tinha pego carona e correu, na tentativa de escapar do cerco, mas foi interceptado.

Quintal do vizinho

Aliados do secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, asseguram que até a Lavagem do Bonfim ele já estará filiado ao PDT. Embora não falem abertamente, afirmam em conversas reservadas que a ida do deputado estadual licenciado para o bloco pedetista tem como estratégia credenciá-lo como opção do Palácio Thomé de Souza no campo de centro-esquerda. Em um ambiente de intensa polarização, acham que Prates no PDT ajudaria o DEM a agregar eleitorado mais ligado à esquerdista.

Sob pressão

Políticos e líderes do mercado imobiliário baiano preparam uma ofensiva contra a portaria do Iphan que endurece regras para empreendimentos em grande parte da Barra. A ideia é discutir o assunto diretamente com o núcleo-duro do Planalto.

Xis da questão

Impedido de disputar a sucessão em Irecê por causa da lei da Ficha Limpa, o ex-prefeito Luizinho Sobral está dividido entre lançar o nome da esposa, Michelle Sobral, ou o empresário Zé Carlos da Cebola, ex-prefeito de São Gabriel. Ela tem o recall do sobrenome Sobral; ele, recursos com folga para bancar a campanha.