De olho no 2º triunfo seguido, Vitória enfrenta o lanterna Oeste

Menos de três dias depois de bater o Juventude por 1x0 no Barradão, na noite de terça, o Vitória já volta a entrar em campo nesta sexta-feira (18). Dessa vez, o desafio será como visitante, contra o Oeste, na Arena Barueri, às 16h. O local é outro, mas a expectativa é a mesma: ganhar.

Somar os três pontos é importante na missão de se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Leão é, atualmente, o 14º colocado da Série B, com 36 pontos. São cinco a mais que o Figueirense, o primeiro clube no Z4. Não só isso, vencer em São Paulo significaria o segundo triunfo da equipe fora de casa na competição, além do segundo sob o comando do técnico Mazola Júnior, que vai para seu terceiro jogo.

Do outro lado do campo estará o rival com a pior campanha no torneio. O Oeste é o lanterna da Série B, com apenas 16 pontos somados após 29 jogos. Destes, quase dois terços terminaram com derrotas (19). É um aproveitamento de 18,4%.

A situação ruim do time paulista não para por aí: é ainda a equipe que mais sofreu gols (49 até agora) e a segunda com o ataque menos eficaz (só marcou 20 vezes) na competição.

Se os números são ruins, não melhoram muito quando se leva em consideração apenas o fator casa. O Oeste é o pior mandante da segundona e só conseguiu duas vitórias em seu território até aqui - sobre CSA e Brasil de Pelotas, ambas por 2x1. Nas outras 13 partidas que fez em Barueri, empatou três e perdeu 10. O último revés, inclusive, aconteceu na rodada passada, para o Cuiabá, por 2x0.

Com apenas 20% de rendimento como mandante, o Oeste somou só 9 pontos em casa, um número menor do que o Vitória conseguiu mesmo não sendo um forte visitante: 11 pontos, aproveitamento de 28,2%. Até aqui, o Leão ganhou uma vez - goleada sobre o Paraná por 4x1, no dia 1º deste mês -, empatou oito e perdeu quatro fora do Barradão.

No retrospecto entre as duas equipes, o Vitória também leva vantagem. Os dois se encontraram cinco vezes, todas pela Série B, com a equipe baiana se dando melhor em três ocasiões. Uma delas, no primeiro turno, quando bateu o adversário por 3x1 no Barradão. O histórico ainda aponta um triunfo do Oeste, em 2019, e um empate em 1x1.

Leão com desfalques

Apesar das probabilidades estarem a seu favor, o Vitória tem que lidar com uma lista longa de desfalques, que inclui problemas tanto no setor ofensivo como no defensivo.

No ataque, a principal ausência fica por conta de Léo Ceará. Vice-artilheiro da Série B, com 13 gols, o centroavante não se recuperou de edema no músculo posterior da coxa. Ele sentiu o problema durante a partida contra o Juventude e precisou ser substituído no segundo tempo. Jordy Caicedo deve ficar com a vaga.

Na defesa, Wallace está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Maurício Ramos segue lesionado. O camisa 4 chegou a disputar um coletivo com os reservas durante o treino de ontem, mas não suportou a atividade e foi vetado pelo departamento médico. Com as ausências, o Vitória deve entrar em campo com Mateus Moraes, de 19 anos, e João Victor formando a dupla de zaga.

O zagueiro não será o único jovem da base titular contra o Oeste. Mais uma vez, Yuri, de 19 anos, é o único goleiro relacionado. Ronaldo segue em tratamento por lesão e César e Lucas Arcanjo ainda se recuperam da covid-19.

A lista de lesionados também tem o volante Guilherme Rend, o meia Fernando Neto e o atacante Alisson Farias.

O técnico do Oeste é Roberto Cavalo, destaque no time do Vitória vice-campeão brasileiro em 1993. Ele terá todos os jogadores à disposição. Um deles é o lateral direito Matheus Rocha, que jogou no Leão no ano passado.