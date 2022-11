De olho no acesso, Bahia tem retrospecto positivo como visitante contra CRB

A busca do Bahia pelo acesso à primeira divisão do Brasileirão teve uma importante ajuda das arquibancadas. A torcida tricolor deu show nas partidas em casa, empurrando o time várias vezes e até batendo recorde de público.

A marca foi quebrada no jogo contra o Guarani, no dia 28 de outubro, que marcou a despedida do Esquadrão na Fonte Nova em 2022. Ao todo, 48.464 pagantes estiveram presentes, com a expectativa de confirmar a vaga tricolor na Série A do ano que vem. Foi o maior número registrado em partidas entre clubes no estádio. Mas o duelo terminou empatado em 1x1 e o acesso não foi confirmado.

Assim, a decisão ficou para o duelo contra o CRB, neste domingo (6), em Maceió. Sem conseguir a classificação antecipada, o Bahia terá que se superar longe da atmosfera azul, vermelha e branca para retornar à elite.

Por outro lado, o Esquadrão está acostumado a conquistar bons resultados como visitante em jogos contra o rival alagoano. Até aqui, foram 14 partidas com mando de campo do CRB, de acordo com o site oGol. E o Bahia ganhou cinco vezes (36%), contra três (21%) do Galo. Também aconteceram seis empates (43%).

Levando em conta somente os encontros válidos pela Série B, foram três duelos com os alagoanos como mandante. E os anfitriões nunca venceram. O Bahia levou a melhor em 2008 (2x1) e 2015 (3x0). Já em 2016, o confronto terminou empatado em 2x2. Se mantiver esse retrospecto, o time do técnico Eduardo Barroca se garante na Série A de 2023 sem depender de outros resultados.