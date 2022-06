De olho no Botafogo-SP, Vitória faz treino tático na Toca do Leão

O Vitória realizou na manhã desta quarta-feira (15) o primeiro treino tático da semana visando o confronto com o Botafogo-SP. O jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro acontece no domingo (19), às 17h, no Barradão.

Um dos objetivos da atividade foi observar os possíveis candidatos para a vaga de primeiro volante. Titular da posição, Léo Gomes está suspenso, assim como o substituto imediato João Pedro. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo no empate em 1x1 com o Atlético-CE, sábado (11) passado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os outros dois volantes de origem do elenco, Alan Santos e Gustavo Blanco, ainda se recuperam de lesão e não estão à disposição. Figueiredo e Herbert estão à disposição no time sub-20.

O zagueiro Mateus Moraes, o meia Eduardo e o lateral direito Alemão também desfalcam o Vitória por suspensão. Deles, apenas Alemão foi titular na última rodada. A vaga dele ficará com Iury.

Além do treino tático, os jogadores participaram de atividades que envolveram cruzamentos, finalizações e estratégia de jogo. O elenco rubro-negro volta a treinar na manhã de quinta-feira (16), na Toca do Leão.

Com 11 pontos, o Leão é o 13º colocado da Série C do Brasileiro. Com mesma pontuação, o Botafogo-SP está uma posição abaixo, em 14º lugar. O time paulista leva a pior no saldo de gols (0 contra -1).