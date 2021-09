De olho no Brusque, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Depois de ganhar folga no domingo, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão nesta segunda-feira (13), quando focou as atenções no jogo contra o Brusque, válido pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola na sexta-feira (17), às 16h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O técnico Wagner Lopes realizou um trabalho tático com a finalidade de treinar a organização ofensiva a partir da saída de bola em cobrança do tiro de meta. Submetido a uma punção na coxa, o zagueiro Marcelo Alves foi poupado da atividade.

O lateral direito Raul Prata, o meia Gabriel Santiago e o atacante Wesley, que estão recuperados de contusão, fizeram uma atividade à parte com a preparação física.

Com 23 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 17ª posição. Adversário da vez, o Brusque soma 27 pontos e está em 14º lugar. Para a partida, o técnico Wagner Lopes não poderá contar com os zagueiros Wallace e Mateus Moraes, que estão suspensos.