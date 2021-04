De olho no Ceará, Dado comanda treino tático na Cidade Tricolor

O time do Bahia que entra em campo contra o Fortaleza, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, neste sábado (1º), às 16h, no estádio de Pituaçu, começou a ganhar forma. Na tarde desta quinta-feira (29), o técnico Dado Cavalcanti comandou o primeiro treino tático de olho no confronto.

Na Cidade Tricolor, montou a equipe titular e passou orientações do que espera para o duelo decisivo. O treinador parou a atividade em alguns momentos para corrigir o posicionamento dos atletas.

Diferente do confronto com o Guabirá, quando escalou um time misto, o Bahia vai ter força total na primeira decisão do Nordestão. Voltam ao time o lateral Nino Paraíba, o zagueiro Germán Conti, os meias Daniel e Rodriguinho e os atacantes Rossi e Gilberto.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, Dado não confirmou a equipe titular e chegou a deixar aberta a possibilidade de novos desfalques, mas a tendência é a de que o Esquadrão repita o time que vem atuando regularmente. Assim, uma provável escalação tem: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

“Não tive a possibilidade de poupar ninguém. Na verdade, tive a infelicidade de não poder contar com alguns atletas, e isso pode acontecer inclusive para sábado. Se a linha do raciocínio for de descansar, pode ser que alguns descansem sábado, ainda não confirmamos a inclusão de todos os atletas à disposição para o jogo", disse o treinador, antes de continuar:

"Talvez alguns tenham o pensamento de que, pela condição de jogos sucessivos nós tiramos alguns atletas para descansar. Não descansamos ninguém. Tiramos de campo quem não poderia jogar. Espero ter todos os atletas à disposição, temos mais um treinamento ainda para equacionar todas as possibilidades dos nossos jogadores para que todos estejam inteiros para os próximos três jogos.

Nesta sexta-feira (30), o Bahia volta aos treinos no CT Evaristo de Macedo e finaliza a preparação para o confronto com o Ceará.