De olho no Cruzeiro, Vitória vê vídeo com análise tática do 4x2

O Vitória segue com os preparativos para enfrentar o Cruzeiro, na sexta-feira (11), pela 9ª rodada da Série B. Nesta terça (8), antes das atividades em campo, os jogadores foram reunidos no vestiário pelo técnico Bruno Pivetti. No local, assistiram um vídeo com análise tática da partida passada, contra o Cuiabá, quando o Leão venceu pelo placar de 4x2.

Depois da apresentação, os atletas fizeram treino de ataque contra defesa, com finalizações e cruzamentos. Em seguida, participaram de um trabalho em campo reduzido de 10 contra 10.

O Vitória também anunciou que o atacante Ruan Nascimento, do time sub-20, ficará um período treinando entre os profissionais. Ele começou nesta terça, sendo observado por Pivetti.

O jogo contra o Cruzeiro está marcado para às 21h30 desta sexta-feira (11), no Mineirão. O Leão entra na 9ª rodada na 7ª posição, com 13 pontos. Já a Raposa - que iniciou a Série B com seis pontos a menos, por uma punição da CBF - está na 16ª colocação, com 5 pontos.