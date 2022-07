De olho no G8, Vitória enfrenta o ABC com promessa de Barradão lotado

“Cada dia que temos de trabalho é feito com muita dedicação, esforço e valorizando muito esse grupo, que tem se dedicado e dado uma resposta não só nos treinamentos, mas dando uma resposta nos jogos”. A fala do técnico do Vitória, João Burse, reflete o momento que a equipe vive na reta final da Série C, em recuperação e agora brigando por uma vaga no G8. Para manter a crescente, precisa fazer valer o mando de campo e vencer o ABC neste domingo, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada.

O principal desafio de Burse está na formação que colocará em campo com a possível ausência do atacante Rafinha, que ficou afastado de todas as sessões de treinamento durante a semana por causa de uma lesão na coxa.

Na entrevista coletiva concedida na tarde de sexta-feira, o treinador avisou que vai esperar por Rafinha, embora tenha encaminhado a escalação no coletivo sem ele. “Está em tratamento. Mas em paralelo a isso estamos testando todas as situações que a gente tem no elenco, analisando o adversário também dentro da nossa estrutura de jogo. [...] A importância de ter semana cheia é exatamente por isso. A gente tem condições de testar situações, atletas com características diferentes um do outro. Algum com mais velocidade ou outro com mais flutuação por dentro”, analisou o treinador.

Para o lugar de Rafinha, Burse tem no elenco opções como Roberto e Gabriel Santiago, que já foram titulares em outro momento da temporada, ou ainda o jovem Alisson Santos, este menos utilizado pelo treinador.

O restante do time não deve ter mudança. Outros dois jogadores que chegaram a ser dúvida durante a semana, mas estão disponíveis são os meio-campistas Léo Gomes e Eduardo. O centroavante Rodrigão, recuperado de lesão, participou do coletivo e está disponível. Deve começar no banco de reservas.

O provável time do Leão tem Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Roberto (Gabriel Santiago).

“A gente vem construindo um sistema muito sólido defensivamente, uma equipe que tem jogado coletivamente e que tem se dedicado muito durante a semana para evoluir. E é dessa maneira que a gente vai para esses últimos três jogos decisivos. Mas não adianta pensar só nos outros dois jogos, a gente tem que ir com foco total na equipe do ABC. Construímos novamente uma semana de muita dedicação, com muita entrega e com muita vontade para que a gente possa fazer um grande jogo aqui ao lado do nosso torcedor”, comentou Burse.

A expectativa é de casa cheia mais uma vez, como foi no 1x0 sobre o Paysandu, diante de 25.870 pagantes no Barradão. Até sexta, o clube divulgou parcial de 12 mil torcedores garantidos. A conta inclui sócios Sou Mais Vitória e bilhetes avulsos.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 20 (meia-entrada na arquibancada) no Barradão, Loja do Leão (Capemi), Loja Sou Nego (Salvador Shopping) e site futebolcard.com. As duas lojas só vendem até sábado.

Do outro lado, o Vitória terá pela frente um adversário que tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Botafogo-PB, com dez gols sofridos. No elenco do ABC a torcida do Vitória irá reencontrar o atacante Wesley Pionteck, que passou pelo rubro-negro no ano passado, além do atacante Wallyson, ídolo do time potiguar.

Na ponta do lápis

O jogo contra o ABC é o antepenúltimo da primeira fase da Série C e, para entrar na zona de classificação, o Leão precisa vencer e torcer para que os três adversários que estão imediatamente em sua frente não ganhem. O rubro-negro está em 11º, com 22 pontos.

Assim como o Vitória, o Botafogo-SP, que fecha o G8 com 23 pontos, e o São José-RS, também com 23, em 9º, enfrentam adversários que estão na zona de classificação. O time paulista recebe o Volta Redonda e o São José joga contra o Figueirense fora, ambos neste domingo. Já o Remo, 10º colocado com 22 pontos, recebe o Ferroviário no fechamento da rodada, segunda-feira.

A partida no Barradão também é importante para as metas de acesso do ABC, que tem 27 pontos e, se vencer, pode até voltar para Natal classificado à segunda fase. Até o momento, o líder Mirassol é o único matematicamente garantido na próxima etapa. Tem 32 pontos.

Depois de enfrentar o ABC, o Leão terá pela frente justamente o Mirassol, fora de casa, na penúltima rodada, dia 7 de agosto. E encerrará a primeira fase contra o atual lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão, no dia 13.