De olho no TikTok, Instagram expande função de vídeos curtos

(Foto: Reprodução)

O Instagram anunciou nesta terça-feira (23) que vai expandir a função Reels, criando um novo espaço para compartilhamento de vídeos curtos na rede social. Agora, os perfis terão uma nova seção com esses vídeos e também os que têm algum efeito ou edição. É uma tentativa de se aproximar do concorrente TikTok, que tem crescido no Brasil.

Essa novidade é uma continuação de um recurso que o Brasil recebeu com exclusividade no ano passado, o Cenas. Agora, o Reels chega também para França e Alemanha, todos a partir de quarta (24).

O Cenas não tinha um espaço definido para exibição, aparecendo como uma versão dos Stories. Vishal Shash, vice-presidente de produto do Instagram, diz que aumentou a demanda por vídeos curtos com muita criatividade.

No teste do Cenas, o Instagram acabou percendo que o trabalho de criação com edição não era compatível com a efemerida do Stories, já que estes desaparecem após 24h, o que poderia acabar desincentivando a se fazer algo mais elaborado.

Por isso, haverá a nova seção para armazenar esses vídeos. “Escolhemos introduzir um novo formato para que pudéssemos deixar as regras de maneira mais simples”, diz ele ao G1.

Compartilhamento

Outra particularidade do Reels será que o usuário vai poder decidir se quer que esse conteúdo apareça para os seguidores ou seja apresentado também na aba Explorar do app. O conteúdo tradicional é distribuído principalmente para os seguidores do perfil.

Dados do Instagram apontam que 50% dos usuários já consomem conteúdo que aparece na aba Explorar. A visualização dos Reels será feita por lá para quem não é seguidor. O conteúdo será exibido de acordo com uma mistura de algoritmo de indicação, com base nos interesses do usuário, e curadoria humana, baseada na cultura de cada região.

Outra novidade diz respeito ao uso deáudios. Shash explicou que quando alguém compartilha um reel com áudio original, este fica atribuído ao perfil. "Se você tiver uma conta pública, as pessoas podem criar Reels com seu áudio", conta.