De olho no verão: Boteco do França terá novo visual a partir de janeiro 

Tradicional Boteco do França passará por repaginada comandada por Marlon Gama (Foto: Divulgação)

O tradicional Boteco do França, no Rio Vermelho, está se preparando para o Verão 2023, acompanhando a expectativa da cidade para a alta estação. Para isso, o bar e restaurante convocou o escritório Marlon Gama Arquitetura para dar uma repaginada em seu espaço externo, onde fica o famoso "beco" da Rua José Reis, que liga as ruas Borges dos Reis e João Gomes.

O projeto 100% sustentável manterá os murais pintados por Bel Borba, adicionando paredes verdes, muita madeira e uma iluminação aconchegante, que irá conversar o clima pitoresco já disputado pela turma descolada da cidade e pelos turistas, trazendo mais conforto durante o dia.

“Esse novo projeto está pura poesia e não poderia ser diferente por estar no Rio Vermelho. Trabalhamos em cima de uma continuidade de formas e elementos arquitetônicos já presentes no bairro”, nos revelou com exclusividade Marlon Gama. A previsão de entrega é em janeiro de 2023.

Endereço baiano

Heloísa Perissé está de volta à Bahia! A atriz, que apresentou a peça ‘A Iluminada’ em Salvador, em abril, está desta vez em Praia do Forte, no Litoral Norte, onde veio acompanhar as obras de sua casa. A residência tem projeto assinado pela arquiteta Laís Galvão e deve ficar pronta ainda em 2022.

Camila Coutinho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Camila Coutinho fala em Salvador sobre moda inclusiva e negócios sustentáveis

O start da primavera-verão 2023 do Shopping Barra, em Salvador, foi dado na tarde de ontem. Durante um almoço no restaurante Tokai, a empresária e influencer Camila Coutinho participou de um talk com a plateia, formada por convidados de vários segmentos ligados à moda.

O bate-papo, com apoio do Alô Alô Bahia, contou com a mediação da apresentadora Pâmela Lucciola. Recém-chegada de Nova York, onde se tornou a primeira influencer brasileira a assinar o Pacto Global da ONU, Camila Coutinho trouxe um discurso consciente, antenado, reforçando em suas falas que a moda pode ter várias abordagens - do look do dia a temas que despertem debates, como inclusão, questões de gênero e sustentabilidade.

Ao longo de uma hora, a empresária, dona das marcas Garotas Estúpidas e GE Beauty, falou também sobre negócios sustentáveis e opinou sofre o futuro de Metaverso. “Acho que teremos um pequeno flop. Não será como Zuckerberg quer. Acho que depende de muito mais investimento em tecnologia e não será dessa maneira que as pessoas estão projetando”, afirmou.

Apaixonada pela Bahia, onde tem familiares, a influencer pernambucana destacou a riqueza das festas religiosas como a Lavagem do Bonfim e o Dia de Iemanjá como experiências únicas. O orgulho de ser nordestina também falou alto. “Eu só enxergo vantagens em ter nascido no Nordeste, lugar de uma cultura muito rica. Quando vamos para outros lugares, levamos muita bagagem e isso é ouro”. Veja a galeria de fotos no aloalobahia.com

Vinícola na Chapada Diamantina inaugura restaurante

Apenas seis meses após a inauguração, no município baiano de Mucugê, a vinícola UVVA acaba de ganhar mais uma novidade. Trata-se do Restaurante Arenito, cujo nome, inspirado em uma rocha típica da região, reitera a conexão do projeto com o terroir da Chapada Diamantina. “Estamos dando um importante passo no sentido de enriquecer a experiência de quem visita a UVVA. A partir de agora, nossos vinhos poderão ser degustados conjuntamente com pratos que foram elaborados para encantar”, afirma o diretor Fabiano Borré.

Majur (Foto:@laiafilms/divulgação)

Cerimônia intimista

A cantora Majur e o bailarino Josué Amazonas trocaram alianças em uma cerimônia cercada de romantismo, anteontem, na Praia do Flamengo, em Salvador. O casal de baianos já havia realizado uma cerimônia civil no início de agosto, na Gamboa, lugar favorito de ambos na capital baiana. A cerimônia religiosa reuniu familiares e amigos mais próximos do casal e o bufê ficou a cargo do chef Vini Figueira, que criou um menu com toques da Bahia para mostrar um pouco da culinária local para os convidados que vieram de fora.

Giro empresarial

Os empresários Leopoldo Leão e Antônio Carlos Costa Andrade movimentaram o Horto Florestal, segunda-feira, com coquetel no stand de vendas do residencial Boom Horto, que está sendo lançado em parceria pelas empresas Leão Engenharia, Costa Andrade e Franisa Empreendimentos. O evento deu detalhes do empreendimento e apresentou as benfeitorias que serão feitas no bairro através do Horto Boulevard.