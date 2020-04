De Priscila Senna a Marília Mendonça: confira a agenda de lives desta semana

Com os brasileiros entrando em sua quarta semana de isolamento social, arrumar o que fazer dentro de casa tem sido uma verdadeira missão. Uma das alternativas de entretenimento tem sido acompanhar as lives dos cantores durante o período de confinamento. O primeiro a fazer sucesso foi Gusttavo Lima, que cantou durante 5 horas seguidas.

Depois dele, vários outros cantores seguiram a tendência. Neste último fim de semana, por exemplo, a dupla sertaneja Jorge e Mateus obteve o recorde mundial ao ter 3,1 milhões de acessos simultâneos em sua live - e deram o que falar pela 'aglomeração de pessoas' nos bastidores do show. Sendo assim, cada vez mais os artistas estão divulgando seus trabalhos pelas redes sociais.

Nesta semana, diversos cantores vão continuar fazendo suas lives. Para quem curte um brega, serão pelo menos quatro dias seguidos com cantores se apresentando. Dos confirmados até agora, vai rolar Banda Djavu (lembram deles?), Troinha, Amigas e Priscila Senna. A nível nacional, a pedida (e roedeira, por que não?) será com Marília Mendonça, Bruno e Marrone, Solange Almeida com Márcia Felipe e, por fim, Zé Neto & Cristiano. Rola a tela para baixo e veja dias e horários das apresentações em ordem cronológica.

Amigas - 18h30 - quarta-feira (8/4)

A partir das 18h30, no "esquenta" de Marília Mendonça, o trio da Amigas, Eliza Mell, Dany Myler e Dayanne Henrique, fará sua live no YouTube. "A quarta-feira será só delas, com sofrência do brega ao sertanejo! Quem não aguentar que corra! Tá marcado, hein? Divulguem, coloquem a cerveja p gelar e vem com as Amigas!

Marília Mendonça - 20h - quarta-feira (8/4)

Se você chorou horrores e ficou com vontade de ligar para o (a) ex com Jorge e Matheus, te prepara que nesta quarta-feira (8), a partir das 20h, direto do YouTube, Marília Mendonça promete fazer aquela "sofrência". O recado, inclusive, já foi dado pela própria cantora: "Save the date and save-se quem puder".

17 de abril: Com 7h de música, live terá de Léo Santana a Marília Mendonça

Bruno e Marrone - 21h - quinta-feira (9/4)

Dando sequência ao sertanejo, na quinta-feira será a vez da dupla Bruno e Marrone se apresentar. Será às 21h, em transmissão ao vivo no YouTube oficial dos cantores. "Vocês não podem ficar de fora dessa festa!!".

Banda Djavú - quinta ou sexta

Vocês lembram da Banda Djavú? Sucesso na década passada, a representante do tecnobrega promete reviver seus clássicos, como "Me libera (O que pensa que eu sou?)" e "Rubi", por exemplo. Agora o mistério está no dia da apresentação e local da transmissão. Até agora o suspense permanece: quinta ou sexta-feira? Fiquem ligados nas redes da Djavú.

Solange Almeida e Márcia Felipe - 16h - sábado (11/4)

Se Xand Avião animou durante 4 horas a live no último sábado, uma semana depois, também no sábado, será a vez de Solange Almeida "subir aos palcos". Ao lado de Márcia Felipe, a partir das 16h, no YoutTube, elas farão a "Sol e Mar Live". A dupla promete cantar, juntas, seus maiores sucessos.

Priscila Senna - 18h - sábado (11)

A dupla citada acima ainda deverá estar ao vivo quando a eterna musa Priscila Senna começar sua apresentação, no YouTube, a partir das 18h. Aí vou ou liga uma segunda tela em casa para não perder nada, ou fica na muuuuusa, claro! A cantora promete muita emoção no "Bar da Priscila Senna - live show".

Zé Neto & Cristiano - 18h - domingo (13)

Por último, mas não menos importante, para encerrar a semana de lives teremos a apresentação da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. A partir das 18h, em transmissão no YouTube, eles prometem relembrar seus maiores sucessos dos 10 anos de carreira. Vai ser roedeira ou sim? Prepare o lenço, faça um bom tira-gosto, bote para gelar sua bebida favorita e, o mais importante: fique em casa.