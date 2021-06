De saída do Fortaleza, Wanderson encaminha acerto com Atlético-GO

O zagueiro Wanderson não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O Leão do Pici anunciou nesta quarta-feira (30) o retorno do jogador ao Bahia, clube com o qual tem contrato até o fim do ano. Ele havia sido emprestado ao time cearense até o término da temporada 2021, mas teve a saída antecipada em comum acordo.

O defensor, porém, não deve ficar em Salvador. O provável destino de Wanderson, de 30 anos, é o Atlético-GO, que também disputa a Série A. Ele chegará para ocupar o lugar de Nathan, que deve retornar para o Atlético-MG.

Com a camisa do Fortaleza, o jogador atuou em 24 jogos, entre Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil e Campeonato Cearense, tendo marcado um gol. Ele colaborou para a permanência do clube na Série A do Brasileirão na temporada 2020, e foi campeão estadual em 2021.

Wanderson, porém, não atuava pelo Fortaleza desde a segunda fase do Cearense, embora viesse sendo relacionado para algumas partidas. A última vez em que ele esteve em campo foi no dia 17 de maio, contra o Icasa.

"O Fortaleza agradece profissionalismo, dedicação e companheirismo ao zagueiro, além de desejar sucesso em sua trajetória", escreveu o Leão do Pici, em nota.

Pelo Bahia, Wanderson chegou em julho de 2019, quando foi comprado por R$1,7 milhão junto ao Athletico-PR. O jogador fez 15 partidas pelo Esquadrão até ser emprestado ao Fortaleza, em novembro de 2020.

Além do Bahia, do Fortaleza e do Athletico-PR, Wanderson já atuou por times como Corinthians, Criciúma, São Bento, Ferroviária e Shimizu S-Pulse, do Japão.