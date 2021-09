De soberano a última opção, João Victor será titular do Vitória contra o Brusque

João Victor já foi soberano na zaga do Vitória, mas as falhas individuais cometidas no começo desta temporada fizeram o defensor perder espaço, a ponto de virar a última opção entre os zagueiros do elenco. Um mês após a chegada de Wagner Lopes à Toca do Leão, o jogador terá nova chance de mostrar serviço. Diante do Brusque, ele será escalado pelo treinador como titular pela primeira vez.

Jogará ao lado de Thalisson Kelven numa formação de dupla inédita para a zaga rubro-negra, já que Wallace e Mateus Moraes levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. "Eu me sinto preparado e confiante. Minha confiança voltou. Venho mostrando nos treinamentos. Fisicamente, estou preparado. Mentalmente, estou tranquilo", garantiu João Victor durante entrevista coletiva nesta terça-feira (14). Após lesão, Marcelo Alves ainda faz fisioterapia, fortalecimento físico e não é opção.





O jogador de 24 anos reconheceu que não viveu um bom momento no começo do ano. Entre as falhas cometidas por ele está a registrada no segundo gol do Jacuipense, na derrota por 2x1 na fase classificatória do Campeonato Baiano. Na rodada seguinte do estadual, ele sequer foi relacionado pelo técnico Rodrigo Chagas, que comandava o time na época.

"Todo jogador tem seus altos e baixos. Claro que me abalou um pouco, mas, daquelas falhas para frente, só me motivou mais, para que eu venha mais forte para os próximos jogos", projetou o zagueiro, que este ano vestiu a camisa do Vitória 23 vezes, 18 delas como titular.

Em 2019, quando chegou ao Vitória, João Victor entrou em campo apenas na última rodada da Série B. Em 2020, ele se firmou no time e disputou 41 jogos, 40 deles como titular. Ainda marcou três gols. Revelado pelo Santa Cruz, o zagueiro teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo clube baiano. O vínculo é de cinco anos. Apesar de ter chegado com moral, atualmente João Victor é a última opção entre cinco zagueiros do elenco.

Nesta Série B, João Victor disputou apenas sete partidas e em três delas começou dentro das quatro linhas. Da última vez em que foi titular, não guarda boas recordações. Ele falhou em um dos gols do Cruzeiro no empate em 2x2, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 11 de agosto. Na ocasião, o time foi comandado interinamente pelo auxiliar técnico Ricardo Amadeu. Wagner Lopes assumiu em seguida.

Para assegurar que as falhas fazem parte do passado, João Victor está atento às orientações do treinador. "Ele pediu para fazer o que ele vem pedindo com Wallace e Mateus. Manter a postura dentro de campo. Thalisson e eu estamos treinando há um tempo juntos", contou.

O zagueiro garante que a derrota por 2x1 para o Remo na rodada passada não abalou a confiança do time para o confronto com o Brusque. "Não abala. Nossa confiança está lá em cima. A equipe está bem entrosada. Esses três pontos serão como uma final fora de casa. Sabemos que esse jogo vai ser muito importante. É aproveitar a má fase do adversário e dar o melhor da gente para sair com três pontos", projetou João Victor.

Com 23 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série B, em 17º lugar. O Brusque soma 27 e aparece na 14ª posição. A equipe catarinense não vence há nove rodadas.