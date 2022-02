De surpresa, artistas e blocos baianos dão show em frente a Praça Castro Alves

Quem pensou que a ligação entre as avenidas Sete e Carlos Gomes iria ficar quieta neste domingo (27) de Carnaval porque a festa não aconteceu se enganou. O som do tambor, do repique e da voz de grandes artistas baianos ecoou no local, em frente a Praça Castro Alves. Porém, não foi por conta de trios clandestinos.

O que fez o local vibrar foi o ‘Paredão Tropical’, espetáculo promovido pela Devassa que contou com a participação de artistas como Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy do Harmonia do Samba, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e dos blocos Banda Didá, Ilê Aiyê e Cortejo Afro.

Os protagonistas ficaram nas janelas do Edifício Sulacap, que está localizado na curva que conecta as avenidas mais famosas do Carnaval em Salvador. Todo iluminado e colorido, o prédio virou palco para uma apresentação que, para Sandro Teles, produtor do Ilê, foi uma verdadeira homenagem.

“Foi muito interessante e representativo porque conseguimos levar um pouquinho da essência que trazemos no Carnaval para aquele espaço sagrado que é a Praça Castro Alves. Uma grande confraternização baiana da percussão e da negritude”, disse Sandro.

O espetáculo foi transmitido pelo canal Multishow e no YouTube pela Devassa, onde ainda está disponível.

