De volta a Salvador, elenco do Bahia faz testes de covid e é liberado

Após vencer o Guabirá, na Bolívia, por 1x0, e assumir a liderança do Grupo B da Sul-Americana, o elenco do Bahia está de volta a Salvador. A delegação tricolor embarcou logo após a partida e chegou à capital baiana por volta de 6h da manhã desta sexta-feira (14).

Jogadores e integrantes da comissão técnica realizaram exames para covid-19 ainda no aeroporto. Logo depois, o grupo foi liberado. A reapresentação está marcada para a manhã deste sábado (15), no CT Evaristo de Macedo.

☀ Bom dia, Nação! Delegação chegou no final da madrugada e realizou teste de covid-19 ainda no aeroporto de Salvador #BBMP pic.twitter.com/CTEPIN4WFJ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 14, 2021

O Bahia fará três dias de preparação antes do duelo contra o Independiente, na Argentina, pela 5ª rodada da Sul-Americana. Serão dois treinos em Salvador, com a viagem para Buenos Aires marcada para domingo (16). O duelo acontecerá na terça-feira (18), às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

O zagueiro Luiz Otávio e o volante Jonas, vetados da última partida por problemas na coxa, seguem como dúvida.

Bahia e Independiente estão empatados com oito pontos no Grupo B. Mas o Esquadrão aparece na primeira posição por ter melhor saldo de gol (6x4). Vale lembrar que apenas o líder avança para as oitavas de final. Se vencer o time argentino, o tricolor garante a classificação na rodada seguinte com um empate.