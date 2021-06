De volta a Salvador, elenco do Vitória ganha folga

A delegação do Vitória desembarcou no aeroporto de Salvador no final da manhã desta quarta-feira (23). O grupo rubro-negro retornou de Curitiba, onde foi derrotado pelo Coritiba, por 1x0, na noite de terça-feira (22), no estádio Couto Pereira, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores terão o restante do dia de folga e se reapresentarão na manhã de quinta-feira (24), quando iniciarão na Toca do Leão os preparativos para o próximo compromisso no torneio nacional. No sábado (26), o Vitória recebe o Londrina, às 18h30, no Barradão.

O Vitória ocupa a 12ª posição na tabela e está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Cruzeiro abre o Z4, em 17º lugar, com quatro pontos. A distância para o G4 é de quatro pontos. O Coritiba soma 10 e ocupa a 4ª colocação. Como a 6ª rodada ainda será encerrada, a classificação pode sofrer mudança.

Ramon Menezes vai tentar o segundo triunfo seguido como mandante. No útimo sábado (19), o Vitória venceu o Brusque por 3x1, no Barradão. Antes, o treinador havia comandado o empate sem gols com Opérario em casa.