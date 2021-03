De volta ao Vitória, Gabriel Bispo se firma entre os titulares

Gabriel Bispo não precisou de muito tempo para conquistar a titularidade no Vitória. De volta ao clube após campanha de sucesso no Juventude, onde conquistou o acesso para a Série A, o volante assumiu a camisa 5 em seu segundo jogo e, desde então, vem ganhando espaço. No Ba-Vi de quarta-feira (17), pelo Campeonato Baiano, foi coroado com a faixa de capitão.

O plano, porém, era bem diferente. Inicialmente, o Leão tinha a intenção de negociar o jogador, mas como nenhum acordo foi fechado, a equipe voltou a contar com ele. Na espera, inclusive, Gabriel Bispo demorou para se reapresentar e só retornou depois da primeira partida da temporada, no empate em 3x3 com o Unirb.

No duelo seguinte, no triunfo por 2x1 sobre o Atlético de Alagoinhas, o volante entrou durante o intervalo. Ganhou a confiança do técnico Rodrigo Chagas e, desde então, não deixou mais a formação principal. Foi titular nos três jogos do Vitória pela Copa do Nordeste, no confronto contra o Águia Negra pela Copa do Brasil e no clássico contra o Bahia pelo Baianão, quando foi capitão.

"Tive uma conversa bem franca com o professor quando cheguei. Ele me olhou nos olhos e falou que, se eu ficasse, queria contar comigo por inteiro. Foi bastante positivo, ele me passou essa confiança que iria me colocar em uma posição confortável dentro de campo. E, graças a Deus, com o esquema dele, dá para poder lançar bem as bolas de trás e dar sequência naquilo que ele pediu no jogo", afirmou.

Assim como nos duelos anteriores, Gabriel Bispo deve ser um dos titulares do Vitória no próximo compromisso, contra o Sampaio Corrêa, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto está marcado para sábado (20), às 20h30, no estádio Castelão, em São Luís. Ainda neste mês, o Leão tem mais três partidas programadas, contra CRB e Confiança, pelo regional, e Bahia de Feira, pelo Baianão.

A maratona acontece em um momento que outros campeonatos estão sendo paralisados, por causa da pandemia da covid-19. O volante assume que o tema é delicado, mas garante que o time cumprirá o calendário.

"É um pouco difícil falar sobre isso. Todo mundo está passando por momento tão crítico, mas a gente tem que dar continuidade enquanto tiver o campeonato. Tem que trabalhar bastante, treinar, descansar bem, porque são jogos, viagens, jogos... Isso desgasta tanto emocionalmente. A gente tem que estar sempre treinando, descansando, para poder estar em todos os jogos inteiro", comentou.

Primeira chegada

Gabriel Bispo foi contratado pelo Leão em 2019, após se destacar pelo Bahia de Feira no vice-campeonato estadual. Mas não conseguiu se firmar naquele ano, e só disputou oito jogos da Série B pelo rubro-negro. Em 2020, participou de seis partidas no Baianão, com o time de aspirantes.

Em julho, o volante foi emprestado ao Juventude, onde se destacou. Fez 32 duelos pela equipe principal do clube gaúcho, entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e segunda divisão. Pela Série B, esteve em campo 25 vezes, sendo 16 como titular, e foi peça importante para garantir a ida do time à elite do futebol brasileiro em 2021.

Agora, Gabriel Bispo vem construindo uma nova história com a camisa do Vitória, com mais responsabilidade e evolução na jornada.