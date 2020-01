De volta após lesão, Ruan Levine quer se destacar no Baianão

Difícil imaginar a ansiedade que está passando na cabeça de Ruan Levine neste momento. O garoto de 20 anos do Vitória vive a expectativa de dois momentos dos mais importantes para a sua vida: um no sentido profissional e outro no pessoal.

“Rapaz, estou vivendo muita ansiedade, mesmo. Dos dois lados. O de voltar a jogar oficialmente depois de seis meses e do nascimento da minha primeira filha”, reconhece o atacante rubro-negro em entrevista ao CORREIO.

É isso mesmo. Por um lado, Ruan está a poucos dias da estreia do Vitória no Campeonato Baiano e na temporada 2020. Será na quarta-feira, às 19h30, no Barradão, contra o Jacobina. Neste estadual ele é tratado como peça-chave da equipe sub-23, comandada por Agnaldo Liz.

A estreia tem um peso dramático. Ruan está há mais de seis meses sem entrar em campo. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em junho de 2019.

A grave lesão aconteceu apenas seis partidas depois de Ruan estrear no profissional como titular do Leão e marcar os dois gols da virada sobre o Vila Nova. Aquela havia sido a primeira vitória na Série B.

Mas é fora de campo que a vida do garoto de 20 anos está prestes a mudar de forma profunda. “Minha filha está para nascer a qualquer momento. Minha esposa (Sarah Manuelle) está com 38 semanas de gravidez. Estamos só esperando a hora”, conta o atacante.

“Então eu posso ser pai a qualquer momento. Inclusive jogando. Será uma menina, chamada Maya Gabriela. Será com certeza uma alegria muito grande para mim e toda a minha família”, completou Ruan Levine.

Nas redes sociais de Ruan, os últimos seis meses foram dominados por fotos com a esposa e o barrigão de Maya Gabriela. Faz todo sentido: foi à família que o atacante mais se apegou para superar a dor da grave lesão num momento tão alto da carreira. “Foi bem triste. O que todo jogador almeja é chegar a esse nível. Jogar no profissional, fazer gols. E no meio disso aconteceu a lesão. Então fiquei bem triste”.

“Eu fiz de tudo para não me deixar abater. Não fiquei me lamentando. Me apeguei muito a Deus e à minha família e eles me ajudaram. Fiz a cirurgia, que foi um sucesso. E aí segui trabalhando. Foi foco total na fisioterapia e no reforço muscular na academia”.

Durante a entrevista ao CORREIO, o jogador, de fato, mostrou pura satisfação: “Por favor, coloca aí. Preciso agradecer a todos os fisioterapeutas do Vitória, que me ajudaram muito. Também a Rafael Daltro, que ficou esse tempo todo na academia comigo me dando bastante atenção”.

O retorno

O promissor futebol de Ruan Levine pôde voltar a ser visto pela torcida do Vitória na última quarta-feira, em jogo-treino no Barradão contra o Jacuipense. Foi mais uma etapa da preparação do time sub-23 rubro-negro para a disputa do Campeonato Baiano.

Como o Vitória optou por disputar o estadual com um time jovem, Ruan Levine terá um papel essencial. Ao lado de Eron, Nickson e Gabriel Bispo, ele compõe um seleto grupo de jogadores da base com mais de cinco partidas de experiência no profissional.

O atacante aprovou a atuação: “Foi melhor do que eu esperava nessa volta. Me senti confiante, partindo para cima, girando, mudando de direção. Fiz todos esses movimentos que após uma lesão de ligamento cruzado a gente fica um pouco receoso de fazer”.

O atleta foi titular no jogo-treino e atuou por quase 60 minutos. Segundo o técnico Agnaldo Liz, Ruan será titular absoluto da equipe que disputará o Baiano, atuando pela ponta direita.

Ruan diz que está pronto: “Se você considerar o tempo que eu fiquei sem jogar, foi melhor do que eu esperava, sim. Seis meses parado não é fácil, né? Senti um pouco de cansaço, mas é normal”.

Por tantas emoções que tem vivido neste começo de ano, Ruan já decretou: 2020 será o ano dele brilhar. “Vai ser sim, com fé em Deus”.