De volta: Balé Folclórico da Bahia reestreia neste Dia Internacional da Dança

Encanto, técnica, vigor, energia, ritmo contagiante e sonoridade arrebatadora. O Balé Folclórico da Bahia (BFB) reestreia nesta sexta-feira (29), Dia Internacional da Dança, às 19 horas, no Teatro Miguel Santana, sede da companhia no Pelourinho, depois de mais de dois anos sem se apresentar em função da pandemia de Covid – 19. O público vai poder conferir as coreografias clássicas da companhia, que já foi aplaudida nos Estados Unidos, Europa, Caribe, Oceania e África.

“O espetáculo é inspirado nas principais manifestações da cultura popular e da religiosidade afro-baiana”, destaca Vavá Botelho, fundador e diretor geral do Balé. Os bailarinos reproduzem sequências de movimentos de alguns dos mais importantes rituais do Candomblé, numa coreografia baseada em danças do culto afro-brasileiro. Todo o espetáculo, que tem a duração de 55 minutos, tem a trilha sonora encenada ao vivo pelos músicos da companhia.

A partir do dia 29, as apresentações vão acontecer sempre às segundas, quartas e sextas, às 19h. “Neste primeiro momento o Balé fará apresentações três dias da semana como uma forma de testar esse novo momento pós pandemia, quando o fluxo de turistas na cidade ainda caminha a passos curtos. Com o passar do tempo e a depender das mudanças que ocorram no mercado turístico, o BFB aumentará os dias de apresentação até voltar ao antigo esquema de espetáculos diários”, esclarece Vavá Botelho.

Por 25 anos, o BFB se apresentou em seu teatro, diariamente, durante todo o ano, quando os espetáculos eram encenados de segunda a sábado, tendo como público, principalmente, turistas estrangeiros e de outros estados do Brasil. Com a pandemia, essas apresentações foram suspensas.

Os ingressos terão o mesmo valor de 2020, com a meia-entrada promocional valendo para todos, como forma de atrair o público local e fidelizar novos espectadores. O valor do ingresso promocional será de R$60,00.