De volta, Moisés mantém vivo sonho da Libertadores: '10 decisões'

Depois de quatro jogos fora do time, o lateral Moisés está de volta ao Bahia. Recuperado de lesão na coxa, o jogador vai ser titular na partida contra o Santos, quinta-feira (31), às 19h15, na Vila Belmiro.

No período em que esteve fora, Moisés não teve muitos motivos para comemorar. O Esquadrão perdeu três dos quatro jogos e viu o G6 do Brasileirão ficar mais distante. Mas, apesar do momento de declínio técnico da equipe, o lateral acredita que o tricolor ainda está na briga e tem tudo para cravar uma vaga na Copa Libertadores de 2020.

“Infelizmente quando o resultado não vem ao nosso favor, ainda mais dentro de casa... Vencemos o Grêmio na arena deles, tínhamos dois jogos dentro de casa contra Ceará e Inter. É lógico que a expectativa vai lá em cima para a gente vencer os dois jogos e continuar embalando. Eu entendo o torcedor, dentro de casa não poderíamos perder. É levantar a cabeça, o campeonato ainda não acabou, temos dez jogos. O Campeonato Brasileiro é difícil e agora temos mais dois jogos fora para reverter e buscar bons resultados", afirmou Moisés.

O lateral tem vivido um momento de amor e ódio com o torcedor. Em má fase, viu alguns comemorarem a lesão dele na partida contra o São Paulo na Fonte Nova, mas fez falta ao time quando o reserva Giovanni assumiu a posição.

Moisés afirma que compreende as cobranças e diz que tenta assimilar e melhorar no dia a dia. “A gente entende um pouco o torcedor, ele critica pela emoção do jogo. Giovanni assumiu a posição e foi bem. Infelizmente esses quatro jogos que eu fiquei fora o time teve três resultados adversos, mas não é culpa do Giovanni. Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Em relação a mim, eu entendo que a torcida pega um pouco no pé, mas sei que é para o meu bem, sabem do meu potencial”, comentou.

“Eu tenho apenas 24 anos, sei que não sou mais um menino, acredito que tenho as costas largas para assumir as críticas. Quando as críticas vêm não é só por birra, alguma coisa eu estou errando. Algumas que não vão me ajudar eu tiro de letra, mas outras eu paro, penso para melhorar no dia a dia”, explicou Moisés.

Além do lateral, o técnico Roger Machado terá o retorno do atacante Élber diante do Santos. O camisa 7 fica à disposição depois de ter cumprido suspensão na derrota para o Internacional.