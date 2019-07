De volta o Brasileirão, Bahia recebe o Santos, hoje, em Pituaçu

A cabeça do torcedor do Bahia só pensa na decisão contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, pelas quartas da Copa do Brasil, mas antes de encarar o time gaúcho, o tricolor tem um novo desafio neste sábado (13). Às 19h, o Esquadrão recebe o Santos, no estádio de Pituaçu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor volta a disputar o principal campeonato do país depois de mais de um mês de intertemporada por conta da pausa da Copa América. E o time tem aspirações importantes na competição.

Com 14 pontos, a missão é manter a invencibilidade em casa e entrar no G6, o grupo das equipes que se classificam para a Copa Libertadores da América. Porém, além de enfrentar o time paulista, a equipe baiana tem outra pedra no caminho: o tempo.

Como entrou em campo na quarta-feira, em Porto Alegre, o elenco praticamente não treinou antes de pegar o Santos. No único trabalho que o grupo fez no Fazendão, nesta sexta-feira (12), os titulares ficaram na academia e participaram de um treino regenerativo.

Roger Machado não divulgou o time que começa a partida, mas alguns atletas podem ser poupados por conta do jogo contra o Grêmio. Se optar por mudar o time, atletas recém-chegados devem ganhar chance.

Ontem, o zagueiro Marllon e o volante Ronaldo treinaram entre com os reservas. O defensor já está liberado para defender o tricolor, já o Ronaldo não foi regularizado.

Para o atacante Gilberto, artilheiro do Bahia na temporada com 17 gols, independente de quem Roger escolher, o time precisa manter a mesma pegada.



“Não sei o que o Roger está pensando. Acho que a gente tem que continuar na pegada que estamos, independente de quem comece os jogos. O time está cada dia mais qualificado. A chegada de Juninho e Guerra, Marllon e outros jogadores mostra que o grupo está se qualificando ainda mais. Isso é importante para que eles também tenham rodagem dentro do grupo e jogos, e isso faz com que a gente se fortaleça”, explicou o atacante.

Baixa importante

Se Roger faz mistério e só vai indicar os 11 titulares minutos antes de a bola rolar, uma mudança é certa. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, o lateral Nino Paraíba foi vetado. Ele se machucou no empate com o Grêmio e está em tratamento para reforçar a equipe no jogo da volta da Copa do Brasil.

Sem Nino, Ezequiel vai herdar a vaga na lateral direita. Será a segunda partida dele com a camisa do Bahia. A única vez que esteve em campo foi no empate por 0x0, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi.

“Nino teve um problema no tornozelo. É um cara super importante para a gente. Se ele não puder jogar, a gente vai ter jogadores que vão suprir essa carência. Se tratando do Nino, um cara que corre tanto por nós todos, a gente fica um pouco triste. Mas ele sabe que isso pode acontecer e que vão ter outros para suprir a carência dele”, comentou Gilberto.

Além de Nino, Ernando, com hérnia de disco, e Rogério, com dor no ombro, também estão fora.