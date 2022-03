Debaixo de chuva, Bahia segue preparação para disputa da Série B

Em ritmo de treino, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (23), e deu continuidade a intertemporada forçada que a equipe foi submetida após as eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

Hoje, o dia foi dedicado à parte tática. Depois de um trabalho na academia, os atletas foram para um dos campos do CT Evaristo de Macedo e fizeram uma atividade de troca de passes, marcação e aproximação.

Logo depois, o técnico Guto Ferreira montou dois times e fez um treino tático, parando em alguns momentos para ajustar o posicionamento e passar orientações. O meia-atacante Marco Antônio ficou fora do trabalho. Ele fez tratamento após receber uma pancada na partida contra o Sergipe.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (24), em dois períodos, na Cidade Tricolor. O próximo compromisso oficial do Esquadrão deve acontecer apenas no dia 9 de abril, quando recebe o Cruzeiro, na Fonte Nova, pela estreia na Série B.