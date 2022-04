Decepção histórica: Vitória tem seu pior início em todas as edições do Brasileiro

Nem o mais pessimista dos rubro-negros poderia imaginar um começo de Série C tão ruim. A decepção da torcida é enorme e histórica. O Vitória registra na atual temporada o pior início de todas as edições do Brasileiro. Em qualquer uma das divisões - A, B ou C -, o Leão nunca havia tido um desempenho tão ruim desde 1972, quando debutou no torneio nacional.

Nas três primeiras rodadas, três derrotas, contra Remo (2x1), Floresta (1x0) e Ypiranga-RS (2x1). A estreia e o último confronto foram lamentados longe de Salvador, no estádio Baenão, em Belém, e no Colosso da Lagoa, em Erechim, respectivamente. O tropeço diante da equipe cearense foi amargado no Barradão, palco do próximo jogo, contra o Manaus, sábado (30), às 19h.

A instabilidade existe dentro de campo e à beira dele. Os dois primeiros jogos da Série C foram comandos por Geninho, demitido na última quarta-feira (20), após derrota por 3x0 para o Fortaleza, no estádio Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo contra o Ypiranga-RS já foi com Ricardo Amadeu à frente da equipe. Coordenador da base do clube, ele assumiu o time interinamente na quinta-feira (21) e realizou dois treinamentos.

Ricardo Amadeu seguirá no posto até que o Vitória anuncie o novo treinador. A delegação retorna do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (25) e se reapresenta na Toca do Leão na terça (26), quando iniciará os preparativos para o jogo contra o Manaus. Antes de Geninho, que ficou 35 dias no cargo, Dado Cavalcanti havia treinado o rubro-negro nos três primeiros meses do ano. Ele foi demitido após a eliminação na fase classificatória do Campeonato Baiano.

A oficialização do nome que comandará o time no restante da temporada era prevista para o último domingo (24), mas apenas um executivo de futebol foi efetivado no final da noite, após a derrota para o Ypiranga-RS. Caberá a Rodrigo Pastana a missão de contratar o novo treinador. Antes, a diretoria rubro-negra tentou fechar com Rodrigo Chagas, do Jacuipense, e Ney Franco, atualmente sem clube, mas as negociações não se concretizaram.

O comandante que chegar na Toca do Leão terá uma missão árdua pela frente. Vai precisar conhecer o elenco e reabilitar o time rapidamente na Série C. Ainda sem pontuar, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição no torneio nacional. Apenas outros dois times fracassaram tanto. O Leão só leva a melhor no saldo de gols que o vice-lanterna Altos e o lanterna Atlético-CE.

O último triunfo comemorado pelo Vitória aconteceu há mais de um mês, na segunda fase da Copa do Brasil, dia 23 de março, quando bateu o Glória-RS por 2x0, no Barradão. Vale lembrar que no novo formato da Série C apenas os oito melhores colocados após as 19 rodadas da fase inicial avançam na competição para lutar pelo acesso. Reagir, o quanto antes, é uma questão de sobrevivência para o Leão.