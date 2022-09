Decisão feminina: mulheres são maioria no eleitorado nas cidades da Bahia

Você sabia que a maioria do eleitorado baiano é composta de mulheres? São 52,5% de eleitoras mulheres contra 47,5% de eleitores homens. O cenário nacional é semelhante: dos 156.454.011 votantes, 82.373.164 são do gênero feminino (52,65%) e 74.044.065 do masculino (47,33%).



No entanto, as mulheres seguem sub-representadas nos espaços políticos e de poder. Nas Eleições Gerais de 2018, apenas seis das 81 vagas do Senado Federal foram conquistadas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, dos 513 eleitos, somente 77 eram do sexo feminino.

(Todos os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral.)