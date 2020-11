Decisão sobre Carnaval deve ser anunciada na semana que vem, diz Neto

Osanúncios sobre como serão o Réveillon e o Carnaval em Salvador devem ser feitos em breve, disse nesta terça-feira (17) o prefeito ACM Neto. Ainda essa semana, virá a informação sobre a virada de ano, que nesse ano vai acontecer em um formato diferente, mas que ainda não teve detalhes divulgados. Provavelmente na segunda-feira (23), deve ser feito o anúncio sobre o Carnaval do ano que vem, que tem possibilidade de ser adiado.

"Nós faremos o anúncio do Réveillon ainda essa semana. E a decisão em relação ao Carnaval, faremos algumas reuniões ainda essa semana, com os principais 'atores' do Carnaval. Ou seja, representantes de blocos, de segmentos carnavalescos, vamos pegar os principais representantes e conversar ao longo dessa semana eu e Bruno (Reis, prefeito eleito de Salvador) . No mais tardar na segunda, a gente faz um anúncio", disse Neto. "Há uma decisão tomada entre eu e ele, mas antes de qualquer coisa a gente quer conversar com as pessoas envolvidas, para depois tornar pública essa decisão", acrescentou.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) definiu que o Carnaval de 2021 será de 8 a 11 de julho, caso a vacina já esteja disponível. Anteriormente, Neto havia falado da importância de tentar coordenar a data do Carnaval, em caso de adiamento, com as principais folias do país. "Penso eu que São Paulo, Salvador e Rio devem tomar decisão conjunta", chegou a dizer o prefeito.

Educação e reforma

Outro tema importante é a volta às aulas. Neto afirmou que pretende se reunir com o governador Rui Costa para retomar a discussão sobre o calendário de aulas. "Agora que passou a eleição vou procurar o governador pra gente voltar a tratar desse calendário de retomada da educação. Nossa preocupação central está no prejuízo que a suspensão das aulas traz para os alunos, em especial os da rede pública, que estão sem ensino à distância. Uma parte tem, outra não. Vai ser preciso ter muito cuidado e atenção com essas crianças. Em prever a retomada das escolas e mais do que isso, a recuperação do tempo perdido. Esse é outro ponto importante nessa agenda de transição que tratamos e conversamos e que será objeto de decisões do prefeito eleito", explicou.

Neto disse que quer deixar tudo encaminhado nesse final de ano para que a transição entre prefeitos aconteça bem. Afirmou inclusive que se Bruno quiser, poderá enviar uma proposta de reforma administrativa para a Câmara de Vereadores. "À disposição para encaminhar pra Câmara, se necessário, projeto de adequação, de ajuste, do formato do governo, do ajuste, afinal de conta ele terá suas prioridades. Algumas serão iguais às minhas e outras não, agora a decisão cabe a ele", disse.