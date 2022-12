Decoração da Farofa da Gkay foi feita por baiana; conheça

A Farofa da Gkay foi um dos assuntos mais comentados durante a sua realização em 2021 e este ano não está sendo diferente. Nesta segunda-feira (05), o evento não saiu do topic trends do Twitter e até a próxima quarta-feira (07) promete não sair da boca do povo, mesmo em período de Copa do Mundo. Com participação de nomes como Ivete Sangalo e Anitta, a programação está sendo realizada novamente em Fortaleza, no Marina Park Hotel, e contará, pelo segundo ano, com decoração da baiana Gil Santos, radicada no Ceará.



Em conversa com o Alô Alô Bahia, Gil Santos revelou que já foi contratada para a edição de 2023 da Farofa da Gkay: “Pelo segundo ano consecutivo eu estou fazendo o evento. Nesta edição eu assumo a direção total da cenografia da Farofa, assinando todos os espaços, incluindo os de patrocinadores. Além do evento do ano que vem, a Gkay me contratou para acompanhar ela em produções por todo o Brasil”.



Gil Santos contou que o evento tem uma nova cenografia a cada dia. “Não tem tema, o que precisamos é ter vários espaços instagramáveis para que os influenciadores tenham lugar onde produzir conteúdo. O primeiro dia é rosa, o segundo é azul turquesa e o terceiro dia é amarelo. Temos em média de oito a dez cenários trocados diariamente”, revelou a diretora de cenografia do evento.



Em um vídeo compartilhado pela decoradora nas redes sociais, a influenciadora paraibana Géssica Kayane, a Gkay, elogiou a decoração da festa: “A Gil já sabe o que eu gosto, mas sempre me surpreende. O que eu vi deste ano me surpreendeu muito. Isso é para todo mundo ver o padrão de qualidade que temos no Nordeste”.



Ainda em terras baianas, Gil Santos já esteve à frente de eventos com enorme sucesso de público e crítica, como os réveillons na Bahia Marina e algumas edições do camarote de Daniela Mercury, no carnaval de Salvador.

