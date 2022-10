Decoração inspirada no Mini Mundo de Gramado é inaugurada no Shopping Itaigara

Inspirado no Mini Mundo de Gramado, no Rio Grande do Sul, a Cidade de Natal do Shopping Itaigara foi inaugurada nesta sexta-feira (28). O Papai Noel e outros personagens encantados estavam presentes na abertura do espaço, assinado pela artista Cecília Dale.

A mini cidade conta com um Papai Noel mecatrônico gigante, escola, teatro, igreja, doceria, quitanda, corpo de bombeiros e correios. Segundo Gilson da Hora, gerente de marketing do shopping, a ação visa proporcionar uma experiência imersiva extremamente lúdica.

"O Shopping Itaigara trouxe para Salvador uma decoração inédita, assinada pela artista Cecília Dale, maior referência em decoração sob medida, repleta de detalhes e criatividade. A Mini Cidade de Natal traz em cada canto uma surpresa, uma inspiração e uma memória afetiva”, garantiu o gerente.

A Mini Cidade de Natal tem estação com dois carrinhos elétricos, cada um com capacidade para transportar duas crianças e dois adultos, e desta forma toda a família vai poder circular e conhecer de pertinho a atração. O passaporte para a diversão custa R$ 5 (individual) e R$ 10 o ingresso família (03 pessoas). Crianças com menos de 3 anos de idade e/ou inferior a 1,30m precisam estar acompanhadas do responsável.

A decoração natalina do Shopping Itaigara conta também com uma grande Árvore de Natal, com 12 metros de altura, e a sua fachada, uma decoração especial iluminada, para que os clientes possam entrar no clima de magia logo ao se aproximar ao empreendimento.