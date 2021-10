Decreto amplia capacidade de eventos para até 2 mil pessoas na Bahia

Os eventos na Bahia vão poder acontecer recebendo até duas mil pessoas, informou nesta sexta-feira (29) o governo estadual. O decreto que regulamenta a realidade de atividades com público será atualizado com este número na edição de sábado do Diário Oficial do Estado. Até então, a autorização era para 1,2 mil pessoas.

Desde o início da pandemia, o movimento de retomada tem acontecido gradualmente. Com a redução dos números ligados à covid-19, com menos casos e menos internamentos, as liberações foram ampliadas. Cuidados como uso da máscara devem continuar sendo mantidos.

Além disso, todos os envolvidos no evento, incluindo aí artistas, público e equipe técnica, devem comprovar que tomaram as duas doses ou a vacina de dose única contra a covid. É preciso apresentar o documento de vacinação para comprovar, seja a carteirinha ou com certificado obtido no aplicativo Conecte SUS.

Devem ser também respeitados todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos municípios.

Estádios

O governo informou também que vai manter a capacidade dos públicos nos estádios para 50% da capacidade. Houve um aumento na quarta (27), por isso agora não haverá alteração. Antes, o limite era de 30%.

Os torcedores também devem comprovar que tomaram as duas doses da vacina contra covid-19 ou a dose única, com a apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização.