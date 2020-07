Decreto suspende aulas e eventos em toda a Bahia por mais 15 dias

O decreto que proíbe atividades escolares nas redes pública e privada foi prorrogado pelo governador Rui Costa. As aulas estão suspensas por mais 15 dias, bem como a realização de eventos com mais de 50 pessoas. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (30), durante o #PapoCorreria.

De acordo com Rui Costa, as medidas restritivas são fundamentais para frear o avanço do novo coronavírus. “Por isso, precisamos prorrogar por mais 15 dias o decreto que proíbe atividades letivas e também a promoção de eventos que reúnam mais de 50 pessoas. Como vem ocorrendo desde o início do pandemia, voltaremos a avaliar a situação quando o prazo de vencimento do decreto estiver acabando”, garantiu.

Entre as proibições estão eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeatas, aulas em academias de dança e ginástica, bem como abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros, dentre outros.

A determinação envolve também a suspensão do transporte coletivo intermunicipal em cidades baianas com registros recentes — menos de 14 dias — de casos da doença. “Faremos um novo balanço de como se comportou a doença no estado, inclusive porque algumas cidades estão reabrindo o comércio, para avaliar a liberação do transporte intermunicipal”, explicou.

Testes

Para monitorar os alunos da rede baiana de ensino e embasar o plano de retomada das aulas, o governo já tem testado estudantes, professores e funcionários de escolas que ficam em cidades com altas taxas do vírus.

A próxima cidade a ter a comunidade acadêmica testada é Jequié, de segunda-feira (3) até 14 de agosto. Neste período, passarão pelas testagens 10.771 pessoas, sendo 9.964 estudantes, 560 professores e 247 funcionários, de 17 unidades escolares.

“Já fizemos a testagem em Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca, e agora chegou a vez de Jequié. O objetivo é obter um diagnóstico da situação dos alunos da rede no que se refere ao coronavírus, tendo acesso a dados como quantos tiveram e quantos estão contaminados, de modo a gerar uma pequena amostra do que está ocorrendo com esses estudantes, bem como com os servidores. Esses e outros dados vão embasar e viabilizar um planejamento mais assertivo de retomada das aulas”, finalizou Rui.