Defensoria Pública abre 70 vagas de estágio

A Defensoria Pública da Bahia abriu as inscrições para o exame de seleção com 70 vagas para estagiários de ensino médio e técnico em administração, contabilidade, informática e logística. Para participar do processo seletivo, dentre outros requisitos, é preciso ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado, com frequência regular, e ter disponibilidade para carga horária de 4 horas diárias. As inscrições podem ser feitas até o dia 29, no link www.fundacaocefetbahia.org.br/defensoria/estagionm/2019/estagio.asp. A taxa de inscrição custa R$ 14.

Bolsa-auxílio de R$ 450

O exame de seleção será constituído de uma etapa única: prova escrita aplicada para todos os candidatos inscritos, composta por 40 questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A prova será aplicada no dia 20 de outubro, no turno matutino. Os aprovados terão uma bolsa-auxílio de R$ 450 mais auxílio-transporte.