Defesa Civil alerta para alagamentos e deslizamentos em Salvador

A Defesa Civil de Salvador divulgou nesta quarta-feira (2) um aviso meteorológico de chuva com risco para alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador. Segundo a previsão, a capital baiana terá céu nublado nesta quinta-feira (3), com chances de até 90% de chuva moderada a qualquer hora do dia.

Já sexta-feira (4), a expectativa é de chuvas fortes acompanhadas por trovoadas, além do alerta para risco de alagamentos e deslizamentos.

De acordo com o Climatempo, o volume de chuva entre a quinta e domingo deve se aproximar dos 185mm em Salvador, valor em torno de 18% superior à sua média, que é de 157 mm para março. O fim de semana também será de chuva em Salvador.