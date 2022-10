Defesa Civil fará neste sábado (29) vistoria de apartamento que pegou fogo

A Defesa Civil de Salvador vai realizar neste sábado (29) a vistoria do apartamento 1002, no 10º andar do Residencial Antônio Jasmin, no bairro do Horto Florestal, que pegou fogo na manhã de sexta-feira (28). Ninguém se feriu, mas os moradores tiveram de sair às pressas do prédio e três andares foram interditados.

O incêndio causou danos à rede elétrica e hidráulica em ao menos dois andares, segundo vistoria prévia feita pela Defesa Civil da capital. Ainda nessa sexta-feira, foram vistoriados o 9º e o 11º andares.

Por volta das 10h, a empregada doméstica Claudionora da Silva, 50, estava no quarto com sua patroa quando sentiu um cheiro forte e decidiu olhar pela janela do 18º andar para saber a origem do odor. Nesse momento, uma moradora do nono andar viu cair pela janela estilhaços e fuligens do andar de cima e decidiu ligar para o porteiro.

“Tomei um susto. Pensei que era alguém que estava querendo se jogar na hora que o povo estava gritando. Só depois eu ouvi dizer que era incêndio e fui para o portão para ajudar a evacuar”, relata uma funcionária do edifício, que preferiu não se identificar.

Uma moradora, que também não quis se identificar, conta que estava em um dos mercados do bairro quando sua secretária ligou avisando que havia uma gritaria no prédio. “Eu larguei as compras e fui ver o que estava acontecendo, porque de onde estava dava para ver. Quando saí, tinha uma nuvem preta de fumaça. Falei ‘desça agora’ [para a secretária] e vim, deixei o carro lá”.

Na portaria, os dois telefones instalados na guarita não paravam de tocar. O porteiro do prédio, ao saber do incêndio, precisou recorrer ao uso do próprio celular para acionar o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) que, segundo ele, demorou menos de vinte minutos para chegar ao local. Enquanto isso, síndicos, subsíndicos, funcionários e alguns moradores ajudavam a esvaziar todos os apartamentos.

Bombeiros em frente ao local de incêndio na Rua Waldemar Falcão (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Foi graças à mobilização da equipe do edifício que um casal teve coragem para descer as escadas. “Vi a cortina de fumaça e por mim tinha voltado. Arde o olho, faz ficar sem ar. Desci tossindo o caminho todo”, conta a namorada de um morador.

Segundo relataram os residentes, algumas pessoas que passavam pelo décimo andar resolveram entrar pela porta dos fundos do apartamento para usar extintores de incêndio e aplacar o fogo. A ação, no entanto, permitiu que as chamas se espalhassem ainda mais no imóvel repleto de móveis de madeira e outros materiais inflamáveis.

Depois que todos estavam fora do edifício em segurança, cinco equipes do Corpo de Bombeiros deram início à operação com quatro caminhões de combate a incêndio. No entanto, o fogo não pôde ser contido com rapidez por conta dos fios de alta tensão na frente do prédio.

“Não disponibilizávamos de espaço para as viaturas. Isso comprometeu a operação, que não pôde ser resolvida de imediato com a técnica mais indicada”, afirmou o Sargento Lopes. As chamas foram contidas antes das 14h. Cerca de 5 mil litros de água foram utilizados para apagar o fogo.

Danos

Major do CBMBA, Jamile Almeida, responsável pela coordenação da operação, revelou que os danos no apartamento incendiado são irreparáveis. “Avaliamos que provavelmente teve perda total. As informações são de que o fogo começou no quarto”, disse.

De acordo com moradores, os proprietários do apartamento, um casal e seus dois filhos, não estavam em casa no momento em que tudo aconteceu, assim como a funcionária a serviço da família. Dois parentes, que foram ao edifício durante a tarde desta sexta-feira, afirmaram que o casal estava muito abalado e sem condições de ir até o local.

O engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) enviado ao prédio não conseguiu avaliar o apartamento incendiado por conta da alta temperatura, mas afirmou que os apartamentos do nono e décimo primeiro andar foram afetados. O primeiro sofreu infiltrações, segundo ele, características do processo de combate ao incêndio, enquanto o último foi afetado pela alta temperatura, que ocasionou o levantamento do piso de cerâmica da residência.

Técnico em telecomunicações, Cristiano dos Santos, 45, é morador do Horto há um ano. Carioca, ele, a esposa e os dois filhos de 11 anos e 3 anos vieram para Salvador em busca de melhoria de vida. Agora, com o apartamento do nono andar completamente alagado, todo o sonho se esvaiu. “Molhou tudo. Possivelmente eu não continue aqui, o apartamento é alugado e, pelo tamanho do estrago, vai ter que mexer em muita coisa”, lamentou.

No fim da tarde desta sexta-feira, a Codesal liberou o retorno dos moradores ao edifício, com exceção daqueles que residem no nono, décimo e décimo primeiro andar, que devem aguardar até o resfriamento dos imóveis.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a causa do incêndio permanece desconhecida.

Para ajudar as famílias afetadas, vizinhos de todo o bairro se mobilizaram para ajudar a dona do apartamento. Um grupo de WhatsApp de apoio financeiro foi criado e já conta com mais de 200 membros.

A sugestão dada pela organização é de que sejam doados R$ 100 por pessoa. Até então, já foram arrecadados mais de R$ 4 mil. Além do dinheiro, estão sendo arrecadadas roupas para a família.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo