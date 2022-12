Defesa Civil registra mais de 100 ocorrências devido às chuvas em Cachoeira

As fortes chuvas que caem na Bahia há mais de uma semana estão somando prejuízos para moradores. A Defesa Civil de Cachoeira registrou mais de 100 ocorrências no município, entre alagamentos, desabamentos e deslizamentos.



Na quinta-feira (1º) choveu 60mm em apenas 30 minutos. A chuva já é considerada muito forte quando volume é maior que 50,0 mm/h. A instituição ainda não concluiu o levantamento e o número pode aumentar.

A prefeitura de Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, decretou estado de emergência na quinta após enchentes causarem estragos na região. O coordenador da Defesa Civil de Cachoeira, Pedro Erivaldo, diz que 95% dos registros são de alagamentos. O bairro de Três Riachos, onde há encontro de três pequenos rios, teve transbordamento que invadiu casas e outros bairros da cidade.

Até então, 10 pessoas buscaram abrigo na Escola Municipal Edwaldo Brandão Correia, local que a prefeitura escolheu para receber desabrigados e desalojados. Para Erivaldo, há mais pessoas em situação de vulnerabilidade, contudo, não querem deixar as casas por medo de invasão.

“Sabíamos que ia chover mas não sabíamos que seria nesse nível. É muito difícil Cachoeira alagar porque é uma cidade que tem uma arquitetura e geografia com morros. Mas o volume de água foi tão grande que todos os morros jogaram muita água para o centro da cidade”, afirma.

Comerciantes locais contam que perderam tudo por conta das fortes chuvas. O vendedor de jornais e lanches Zé dos Santos, conhecido Zé Mole, 66, viu a tragédia acontecer. “Teve comércio de lanches, lojas de roupa, barraqueiro da feira livre, perderam tudo. A chuva veio de vez”.

O medo é que haja mais enchentes. “Eu estou temeroso porque a quantidade que desce do morro é muito grande. Sou aposentado, ganho apenas um salário, sem isso [vendas] não tenho como sobreviver”, diz preocupado.

Ainda há edificações com risco de desabamento e as regiões próximas ao morro estão em alerta para deslizamento. A Defesa Civil acionou a prefeitura e se reuniu com secretarias na quinta. Com as Secretarias de Obras e Meio Ambiente e de Ordem e Serviços Públicos, o objetivo é trabalhar para fazer limpeza total das ruas, recolocar pavimentos que a chuva arrancou e consertar as caixas coletoras de água pluvial.

A reportagem do CORREIO solicitou posicionamento da prefeitura de Cachoeira sobre a situação de emergência da cidade, contudo, não recebeu resposta.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro