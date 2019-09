Defesa de Geddel pede que STF adie julgamento de ação

A defesa do ex-ministro Geddel Vieira Lima apresentou um novo pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) adie o julgamento da ação penal referente ao caso do bunker de R$ 51 milhões, marcado para amanhã na Segunda Turma da Corte. A solicitação foi recebida na noite de sexta-feira passada e encaminhada ontem pelo plantão do Supremo ao gabinete do relator do processo, ministro Edson Fachin. Após o revisor da ação, ministro Celso de Mello, liberar os autos no último dia 16, Fachin pediu sua inclusão na pauta de julgamentos da Segunda Turma. Na quinta-feira, os advogados do ex-ministro protocolaram o primeiro pedido de adiamento, rejeitado por Fachin no mesmo dia.

Tentativas finais - Caso a tendência se mantenha no Supremo, o segundo requerimento deve ser negado, abrindo espaço para que os cinco ministros da turma comecem a decidir o futuro de Geddel, preso há dois no Presídio da Papuda, em Brasília, no rastro de um dos desdobramentos da Lava Jato. Além dele, também é réu no mesmo processo seu irmão, o ex-deputado federal Lucio Vieira Lima (MDB).

Certo, mas nem tanto

Caciques do PP da Bahia admitiram à Satélite que o ex-deputado federal Irmão Lázaro está prestes a deixar o PSC para entrar no partido, conforme antecipado anteontem pela coluna. No entanto, descartaram qualquer chance de negociar a vaga de vice-prefeito para ele na chapa liderada pelo DEM na sucessão de 2020. Garantem que o ingresso no PP e a mudança de domicílio eleitoral de Feira de Santana para Salvador tem como objetivo único lançar a candidatura de Lázaro a vereador da capital e aproveitar sua popularidade como astro da música gospel para alavancar outros nomes da sigla que estarão no páreo da Câmara Municipal, onde o PP não possui representante atualmente.

Choque de roteiro

Em conversas reservadas, lideranças pepistas asseguraram que uma hipotética aliança com o DEM esbarra por completo nos planos do partido para 2022, sem ligação nenhuma com a próxima eleição. Na cúpula do PP, o interesse prioritário é que o vice-governador João Leão assuma o comando do Palácio de Ondina caso o governador Rui Costa (PT) renuncie ao cargo em abril de 2020 para tentar o Senado. Um eventual acordo com os democratas ano que vem, confidenciaram, seria recebido como traição e fragilizaria Leão no jogo e, por efeito conexo, parlamentares do PP interessados em renovar os mandatos.

Outro menu

No concorrido caruru que o apresentador Zé Eduardo, o Bocão, oferece anualmente em setembro, políticos, empresários e jornalistas se reuniram sexta passada no apartamento do anfitrião, no Corredor da Vitória, para avaliar outro cardápio do jantar: os possíveis cenários sobre a disputa pela prefeitura de Salvador. Entre os convidados ativos nas rodas de conversa, estavam o presidente da Câmara de Vereadores, Geraldo Júnior (SD), e o deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), ambos convictos de que ainda rolará muita água sob a ponte até o horizonte ficar mais claro.

No mistério

O governo federal já escolheu o substituto do coronel Salomão Santana na chefia da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no estado. O nome, no entanto, só é conhecido por poucos.