Deixou para a última hora? Confira 15 opções de presentes por até R$40

O orçamento está apertado, mas, para quem conseguiu reservar um dinheirinho para este final de ano, os presentes ou lembrancinhas de Natal não podem faltar. E quanto mais barato, melhor. Para ajudar quem deixou para a última hora e ainda tem presentes para comprar, o CORREIO foi às ruas de Salvador para encontrar produtos por até R$40,00. A lista com 15 itens tem presentes para todos os gostos a partir de R$4,99. Confira também a política de troca dos produtos e o horário de funcionamento das lojas de rua e shoppings para hoje e amanhã (25).

O movimento de ida às compras foi intenso na cidade na tarde desta quinta-feira. Dona Dulce Santos, de 74 anos, foi uma das pessoas que deixaram para a prorrogação e encheram as lojas e corredores do Shopping Center Lapa. Ela diz que não teve tempo de fazer as compras com antecedência e não esperava tanto movimento. “Acabei me embolando e ficou tudo para a última hora mesmo, mas faz parte. Eu gosto de bater perna e aí faço as pesquisas de preço, procuro promoções para a coisa não está fácil, né?”, diz.

Já Anderson Oliveira, de 35 anos, estava no Salvador Shopping (que também estava com movimento intenso) comprando o presente do filho, o único da lista que faltava. “Este ano eu comprei presente só para a minha esposa, minha mãe, meu filho, o do amigo secreto e o sogra porque essa a gente não pode deixar de agradar, né não?”, conta ele, rindo.

Confira a lista das 15 opções por até R$40,00:

Presente: Agenda 2022

Local: Loja Papel&Cia do Shopping Center Lapa

Preço: R$21,99

Presente: Porta chaves com dizeres

Local: Loja Tutti Presentes do Salvador Shopping

Preço: 29,90

Presente: Jogo de bebida “Roda de Shots”

Local: Loja Mundo das Utilidades na Avenida Sete

Preço: R$34,00

Presente: Caixa com trufas, pão de mel e barra de chocolate escrito “Te amo”

Local: Cacau Show do Salvador Shopping

Preço: R$42,30

Presente: Brincos (diversas opções)

Local: Loja La Belly Bijouterias na Avenida Sete

Preço: R$4,99

Presente: Paleta de sombras de maquiagem Belle Angel

Local: Loja Boca Roxa no Shopping Center Lapa

Preço: 16,99

Presente: Blusa feminina de manga curta (diversas cores)

Local: Loja C&A do Shopping Center Lapa

Preço: R$22,99 ou leve 2 ou mais por R$19,99 cada

Presente: Bolsa em tecido

Local: Loja 10&Cia na Avenida Sete

Preço: R$30,00 (dinheiro) ou R$33,00 (cartão)

Presente: Kit perfume e hidratante “Intense Love” da Phytoderm

Local: Loja Bel Salvador do Salvador Shopping

Preço: R$39,40

Presente: Sandália Havaianas masculina

Local: Loja Di Santinni do Shopping Center Lapa

Preço: R$31,99

Presente: Short masculino

Local: Loja Rabbitohs no Shopping Center Lapa

Preço: R$39,90

Presente: Camisa de manga curta masculina

Local: Loja C&A do Shopping Center Lapa

Preço: R$39,99

Presente: Carrinho Hotwheels (diversas opções)

Local: Lojas Americanas do Salvador Shopping

Preço: R$10,99

Presente: Kit massinha de modelar Play-Doh com 4 potes

Local: Lojas Americanas do Salvador Shopping

Preço: R$24,99

Presente: Kit balde de praia “Castelinho de Areia”

Local: Loja BMart do Salvador Shopping

Preço: R$29,99

Vai precisar trocar o presente? Veja quais são seus direitos:

“Os cidadãos devem estar atentos à política de trocas das empresas. Por lei, as lojas não têm essa obrigação se o item não apresentar defeito, mas muitas aceitam a mudança de cor, de tamanho e de produto. Se a loja acata, isso deve estar claro para os clientes”, explica a advogada especialista em direito do consumidor e professora da UNINASSAU Nadialice Francischini.

De acordo com a especialista, nas compras em lojas físicas, o consumidor tem o direito a troca sempre que o produto apresentar defeito ou dentro da política de troca da loja, para o caso de o presente não agradar. Mesmo na promoção, o produto pode ser trocado, mas fica a critério de cada estabelecimento e a política deve ficar explícita para o consumidor.

Já para lojas virtuais, o consumidor tem o direito de receber o produto dentro do prazo estipulado e de devolver, sem nenhum motivo, no prazo de 7 dias a partir do momento de recebimento do produto. “Esse é o direito de arrependimento a que todos os consumidores têm, independente de defeito”, acrescenta. Se o produto apresentar defeito, o prazo para a troca é de 30 dias nas lojas físicas e virtuais.

Para o e-commerce, caso as compras cheguem depois do prazo esperado, o consumidor tem o direito de, primeiramente, se recusar a receber o produto. “Ele não é obrigado a aceitar produto fora do prazo. Caso o consumidor resolva aceitar o produto, ainda que fora do prazo, ele pode pedir uma indenização pela quebra do contrato. Em ambos os casos, recomendo que entre em contato com a loja e explique a situação e tente resolver direto com a loja. Se não for possível, que procure o Procon, os sites de reclamação e, por último, contrate um advogado para fazer valer os seus direitos”, conclui.

As denúncias à Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), em caso de descumprimento de regras, podem ser feitas por meio do Fala Salvador 156 ou pelo site da Codecon, no endereço www.codecon.salvador.ba.gov.br.

Confira o horário de funcionamento das lojas:

Lojas de rua:

24/12 - de 8h30 às 18h

25/12 - Lojas fechadas

Shopping Bela Vista:

24/12 - das 9h às 18h;

25/12 - lojas fechadas e alimentação, das 12h às 21h;

Cinépolis: consulte programação no site www.cinepolis.com.br

SAC: consulte o horário no site www.sac.ba.gov.br

Alpha Fitness: consulte o horário no site www.redealphafitness.com.br

Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site www.centromedicobelavista.com.br

Salvador Shopping:

24/12 - 9h às 18h;

25/12 - lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

Salvador Norte Shopping:

24/12 - 9h às 18h;

25/12 - lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados;

Shopping da Bahia:

Dias 23 e 24/12 - PLANTÃO 32H - Das 9h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12.

Dia 25/12 - Lojas fechadas / Lazer e alimentação - 12h às 21h

Shopping Paralela:

24/12 - Lojas, praça de alimentação e atrações de lazer abrem das 08h às 18h.

25/12 – Lojas fechadas. Praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h (facultativo).

Shopping Center Lapa:

24/12 - Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem das 8h às 18h

25/12 - Não funciona

Shopping Barra:

24/12 - Lojas e praça de alimentação, das 9h às 18h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli, a partir das 12h.

25/12 - Lojas fechadas; praça de alimentação, Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli terão o funcionamento facultativo.

Shopping Piedade:

24/12 - Lojas, quiosques e praça de alimentação, de 8h às 18h.

25/12 - Fechado

Shopping Itaigara:

24/12 - das 9h às 17h

25/12 - das 9h às 20h

Shopping Paseo:

24/12 - Lojas e quiosques: 09h às 17h; restaurantes: funcionamento a partir das 12h

25/12 - Lojas e quiosques: Fechados; restaurantes: Funcionamento opcional a partir das 12h





*Com orientação da subeditora Monique Lôbo