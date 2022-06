Delegados vão à Justiça para forçar Rui a dispensá-los dos cargos de chefia

Delegados da Polícia Civil que entregaram ao governador Rui Costa (PT) os cargos comissionados de chefia e coordenação em todo o estado vão ingressar com uma ação para pedir desligamento por via judicial. Ao todo, segundo apurou a Satélite, 170 já solicitaram formalmente ao governo o desligamento das funções de confiança, em movimento iniciado no fim de março. À época, 99 delegados dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) divulgaram nota pública para comunicar a decisão conjunta de entregar os cargos. No entanto, há mais de dois meses o governo vem se recusando de forma sistemática a assinar a dispensa.

Soma de forças

Diante das negativas, o grupo de delegados decidiu acionar juridicamente o governo para que sejam destituídos e alegam que não desejam mais assumir os postos. Junto a eles, se uniram 28 peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) na mesma situação, entre médicos-legistas, odontolegistas e criminais.

Buraco sem fim

A guerra judicial declarada pelos delegados e peritos do DPT tende a elevar ainda mais os desgastes causados a Rui Costa pela onda crescente de violência na capital e interior. Os 170 delegados que exigem dispensa imediata dos postos de chefia preenchem mais da metade dos cerca de 300 cargos comissionados reservados à categoria na estrutura da Civil. Acontece que outros 200 formalizaram com antecedência o desinteresse em assumir o lugar dos colegas que se rebelaram. Caso a Justiça obrigue o governo do estado a efetivar a saída do grupo, criará um vácuo no comando de delegacias, departamentos e demais órgãos da polícia.

Mergulho na geleira

A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a sucessão estadual, divulgada ontem pela Record Bahia, teve efeito de banho gelado sobre a pré-campanha do candidato do PT ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues. Quase quatro semanas após a sondagem anterior do instituto, de 17 de maio, o petista manteve os mesmo 18%, apesar do esforço empenhado por cardeais do partido para impulsioná-lo. Como se fosse pouco, o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) oscilou um ponto a mais, subindo de 55% para 56%.

Cerca montada

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) deu o pontapé para desapropriar 22 duas áreas situadas na orla da capital e que se estendem do limite da Boca do Rio com Pituaçu até Patamares. Ao todo, os terrenos que tiveram a declaração de utilidade pública decretada ontem somam 74,5 mil metros quadrados, grande parte localizada no miolo que separa os dois sentidos da Avenida Octavio Mangabeira. Embora o plano para as áreas esteja mantido em segredo, projetos viários e de requalificação urbana são as hipóteses mais cogitadas.

Caso ou acaso

Coincidência ou não, o decreto surge no rastro das declarações de Bruno Reis sobre a possível transferência do Circuito Barra-Ondina para o trecho entre a Boca do Rio e Patamares no Carnaval de 2023.