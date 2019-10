Demitido da Globo, José Mayer é convidado por Aguinaldo Silva para peça

Quase três anos afastado da TV Globo após ser acusado de assédio, José Mayer, 70 anos, pode retornar à cena em um espetáculo de Aguinaldo Silva, 76.

Demitido da Globo no início deste ano, o ator foi convidado para uma peça escrita por Aguinaldo, segundo informações de Alessandro Lo-bianco, do A Tarde é Sua (RedeTV).

Aguinaldo teria entregue a Mayer dois textos teatrais para que ele estude e retorne aos palcos. Mayer havia dito que não tinha intenção de voltar aos trabalhos tão cedo.

Mayer estava afastado das produções do canal desde 2017, quando, ao final de A Lei do Amor, novela das nove no qual era um dos protagonistas, foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo, Su Tonani. A princípio, o ator negou, mas depois admitiu o assédio e pediu desculpas. A figurinista decidiu não levar o caso adiante e a polícia do Rio de Janeiro encerrou as apurações.

A figurinista Su Tonani, que relatou assédio sofrido nos bastidores da Globo por José Mayer

(Foto: Reprodução)

Em 2018, Mayer passou cerca de um mês internado para tratar Granulomatose de Wegener, uma doença autoimune que causa inflamação dos vasos sanguíneos do nariz, seios da face, garganta, pulmões e rins.

Na última semana, o nome do ator voltou a ser notícia depois que Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, que atualmente ocupa a faixa das nove da mesma emissora, pediu sua volta às produções. “Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso… Volta, José Mayer!”, escreveu o autor em seu perfil no Twitter.

Mais sobre o caso

Em fevereiro de 2017, dentro de um camarim dos Estúdios Globo e na frente de duas camareiras, Mayer teria colocado a mão esquerda na genitália de Susllem, que decidiu denunciar a agressão à emissora. Com o fim de seu contrato para trabalhar na produção de A Lei do Amor, Susllem levou seu drama à imprensa.

Sensibilizadas pela situação que a figurinista enfrentou, funcionárias e atrizes da Globo fizeram um protesto na emissora, vestindo uma camiseta com a frase "Mexeu com uma, mexeu com todas", e com a hashtag #chegadeassédio. Atrizes como Alice Wegmann, Bruna Linzmeyer, Mariana Xavier e Drica Moraes se posicionaram contra o machismo de Mayer em seus perfis nas redes sociais.

(Fotos: Reprodução)

Depois de muita pressão, Mayer admitiu que errou em carta que foi lida no Jornal Hoje de 4 de abril daquele ano. Ele pediu desculpas por sua atitude e afirmou que pretendia mudar sua forma de pensar e agir.

"Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas", disse no início do texto.

O ator ainda declarou que recebeu educação machista e que aprendeu muito mais sobre respeito após a denúncia vir à tona do que ao longo de seus então 67 anos --hoje, ele tem 69.

"A única coisa que posso pedir a Susllem, às minhas colegas e a toda a sociedade é o entendimento deste meu movimento de mudança", admitiu.

Apesar de abrir o jogo sobre o ocorrido, Susllem não deu continuidade à denúncia contra o ator na Justiça. Ela alegou no ano passado que foi "extremamente inibida por um delegado" logo após sua denúncia.

A atitude de José Mayer não foi perdoada pela Globo. A emissora proibiu seus autores e ditores de escalarem o ator para qualquer produção. Aguinaldo Silva tentou emplacá-lo em O Sétimo Guardião duas vezes, sem sucesso. Na primeira, queria dar a ele o papel de Olavo, que ficou com Tony Ramos. Depois, tentou escalá-lo para viver o mendigo Feliciano, que ficou com (Leopoldo Pacheco).