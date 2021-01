Democratas apresentam pedido de impeachment contra Donald Trump

Representantes do Partido Democrata apresentaram nesta segunda-feira (11) um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. No pedido, Trump é acusado de incitar uma insurreição, culminando com a invasão do Capitólio, sede do Congresso, na última quarta-feira. Cinco pessoas morreram na invasão.

A argumentação é de que Trump passou semanas convocando apoiadores para um protesto do lado de fora do Capitólio, no dia em que o Congresso iria validar a eleição de novembro, que terminou com vitória de Joe Biden. No dia do ato, ele fez um discurso que teria incentivado as ações violentas, argumentam os democratas.

Representantes republicanos na Câmara dos Deputados rejeitaram hoje mais cedo uma resolução que pedia que o vice-presidente Mike Pence acionasse a 25ª emenda constitucional, afastando Trump da presidência dos EUA. A recomendação da Câmara será reavaliada na terça, diante de todo plenário. A decisão é de Pence, que precisa ter apoio da maior parte dos membros do gabinete do presidente.

Caso essa emenda fosse acionada, Trump poderia contestar, redigindo uma carta ao Congresso. A remoção permanente do presidente precisa da aprovação da maioria de dois terços do Congresso - 67 senadores e 290 deputados.