Dengo Chocolates amplia atuação e inaugura segunda loja em Salvador; saiba onde

Nesta segunda-feira (14), a Dengo Chocolates inaugurou a sua unidade em Salvador. A loja tem 73 m² e fica no piso L1 do Salvador Shopping. A primeira unidade da marca na cidade foi inaugurada em outubro, no Shopping da Bahia.



A Dengo é uma marca brasileira de cafés e chocolates de alta qualidade que combina prazer com propósito. O principal compromisso da marca é gerar uma renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no sul da Bahia.

Atualmente, são mais de 160 famílias envolvidas - cuidando de todos os detalhes, do plantio ao produto, mantendo assim o ciclo constante e sustentável, recebendo mais pelo cacau de qualidade que produzem. Em 2022, a empresa expandiu seu negócio de impacto social para a Amazônia, passando a trabalhar também com o cacau paraense e incluindo famílias produtoras locais em seu projeto.



“Estamos realizando um desejo muito antigo. Chegar em Salvador reflete um momento muito especial para nós, além da felicidade de levar a Dengo para outras cidades do Brasil, é uma honra abrir duas unidades na capital da Bahia, estado que é tão importante para nós”, nos disse Estevan Sartorelli, sócio da Dengo Chocolates. Ele fundou a marca ao lado de Guilherme Leal, sócio da Natura.

