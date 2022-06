'Dengo Meu', de Claudia Leitte, Juliette e Lucy Alves, vence Troféu Correio Folia Junina

Além de fogueira e bandeirola, o São João de 2022 teve música nova no coração dos baianos. A canção 'Dengo Meu', hit de Claudia Leitte em parceria com Juliette e Lucy Alves, foi a grande vencedora da primeira edição do Troféu Correio Folia Junina. Ao total, a premiação contou com 26.897 votos.

'Dengo Meu' angariou 43% dos votos, vencendo a competição em uma disputa acirrada com 'Saudade Boa', da banda Flor Serena, que ficou com 39% da preferência.

Fecham a lista dos cinco primeiro as músicas 'Ela Vem Com Tudo' (6%), de Chiclete com Banana; 'O som do São João' (3%), de Del Feliz e França; e 'Agora' (3%), de Adelmário Coelho.

Ao total, 34 músicas concorreram no prêmio. A lista é assinada pelo colunista Osmar 'Marrom' Martins, do CORREIO, com colaboração da redação do jornal.

OUÇA DENGO MEU

Correio Folia

O Troféu Correio Folia em sua edição carnavalesca de 2022 reuniu um total de 212225 votos. A grande vencedora foi Cabeça Branca, hit de Tierry. Já em 2021, o prêmio coroou Ivete Sangalo e Harmonia do Samba com a música ‘Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha’.