Dentista é morta em tentativa de assalto no bairro do IAPI

A dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (11), no bairro do IAPI, em Salvador.

"De acordo com informações preliminares, a dentista foi baleada dentro do carro, na Rua Professor Moura Bastos, e seguiu até a Avenida San Martin, onde foi socorrida por uma guarnição da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), para o Hospital Ernesto Simões", afirmou a Polícia Civil, em nota.

A Polícia Civil informou que equipes dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) já designaram equipes para apurar o crime.

A polícia informou que investigadores estão buscando identificar testemunhas e imagens de circuitos de segurança da região, que possam contribuir para a elucidação do crime.

Rita havia acabado de sair do trabalho no Hospital Ana Nery, na Caixa D'Água. Ela também trabalhava no ambulatório da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em entrevista à TV Bahia, o delegado Adailton Adam afirmou que as investigações preliminares indicam que a dentista foi alvejada com um tiro no peito.

"Nós estamos trabalhando no sentido de como saber como o fato ocorreu. Sabemos que tentaram assaltar o carro dela na região na Divinéia. Ela tentou se evadir e acabou sendo atingida por um tiro. O local é deserto e não sabemos como foi a dinâmica exata do crime", afirmou o delegado.

O corpo da dentista será cremado na tarde desta quarta-feira no Cemitério Bosque da Paz, às 16h30.