Denúncia de Dani Calabresa contra Melhem é arquivada pela Globo

Após Dani Calabresa denunciar Marcius Melhem por assédio sexual e moral ao compliance da Globo, a emissora decidiu arquivar o caso. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19 de janeiro, pelo jornalista Ricardo Feltrin do Uol.

Melhem teria assediado Dani Calabresa em 2017, durante uma festa de comemoração do centésimo episódio do programa "Zorra Total". Ele teria tentado forçar um beijo na atriz e mostrado seu pênis a ela. Após esse episódio, a comediante afirma que sofreu outros assédios, quando decidiu denunciá-lo ao compliance da emissora.

Após a denúncia de Dani Calabresa, outras mulheres também acusaram o ator pelo mesmo crime. Em 2020, Melhem deixou a emissora. Já a atriz continua na Globo e agora é apresentadora do "Cat BBB", quadro do Big Brother Brasil.

As investigações do caso duraram quase um ano, mas de acordo com Feltrin, a Globo não conseguiu confirmar a autenticidade das acusações. O ex-marido de Dani Calabresa, Marcelo Adnet, confirmou que depôs contra Melhem e confirmou todas as denúncias da atriz.

Apesar de ter denunciado o artista para o departamento responsável da Globo, Dani Calabresa não foi à polícia. No entanto, após a divulgação da reportagem da Revista Piauí publicada em 2020, o caso foi aberto no Ministério Público.

Melhem está movendo um processo contra a atriz por danos morais, enquanto Dani Calabrese move uma ação para que mensagens pessoais trocadas por WhatsApp não sejam divulgadas.