Depois de Lula, presidente de Portugal se encontra com Michel Temer

Após encontro com o ex-presidente e pré-candidato, Lula (PT), ocorrido neste domingo (3), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizou mais uma visita em sua passagem pelo Brasil. Nesta segunda-feira (4), esteve com o ex-presidente Michel Temer (MDB). Os dois tomaram um café da manhã, às 10h , em São Paulo. Rebelo está no Brasil desde sexta-feira (1).

De acordo com a assessoria de Temer, a relação entre os políticos é de longa data. Os dois já se indicaram mutuamente, segundo a assessoria do ex-presidente, para missões acadêmicas. Através de Temer, Marcelo deu aulas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e da mesma forma, sugerido pelo presidente português, Temer ministrou conferências na Universidade de Lisboa.

Com Lula, o encontro aconteceu no Jardim Paulista, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento. O diplomata Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores de Lula, estava presente no evento, assim como o Ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, e o secretário de estado português, Francisco André.

A passagem do presidente português pelo Brasil também previa um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que deveria acontecer nesta segunda. A agenda foi cancelada pelo presidente brasileiro após ter ficado sabendo que Lula, seu principal rival nas pesquisas eleitorais, se reuniria com o mandatário português primeiro.

Ao sair do encontro com Lula, o presidente português disse que os dois falaram sobre a situação política e econômica da Europa e da América Latina. Rebelo voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia e disse que, neste momento, Portugal e Brasil lidam com isso de formas diferentes.

Marcelo Rebelo também anunciou que deve se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PPSDB), no entanto, a reunião não consta ainda na agenda oficial.