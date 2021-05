Depois de polêmica, Bahia encara xará de Feira pela semi do Baiano

O Bahia tem um fim de semana decisivo. Além da final da Copa do Nordeste, o Esquadrão fará mais um jogo importante: contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. As equipes se enfrentam neste domingo (9), às 18h, no estádio de Pituaçu, pela partida de ida da semi. A volta será na próxima quarta-feira (12), às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O duelo, aliás, acontece em meio a uma confusão entre o Esquadrão e a Federação Bahiana de Futebol (FBF), que organiza o torneio. Inicialmente, o jogo aconteceria no sábado (8), às 19h30. Só que o tricolor jogava pouco antes, às 16h, contra o Ceará, pela decisão do Nordestão.

Na quinta-feira (6), o Bahia enviou ofício à FBF solicitando a mudança da semi para o domingo. O clube argumentou que jogar as duas partidas no mesmo dia e em cidades diferentes iria prejudicar a logística. Na sexta-feira (7), a Federação, após reunião, acatou o pedido do tricolor e alterou a data dos jogos de ida e volta.

Olho no tetra

Maior vencedor do Baianão, com 49 títulos, o Bahia tem a missão de chegar até a final para manter viva a chance do tetracampeonato. A última vez que o tricolor faturou quatro taças do estadual em sequência foi na década de 1980, quando conquistou as edições de 81, 82, 83 e 84.

Na primeira fase, o Esquadrão teve uma performance turbulenta. Ao fim da 6ª rodada, a equipe treinada por Cláudio Prates havia ganhado apenas uma partida, contra o Doce Mel, e somava três empates (com Vitória, Vitória da Conquista e Fluminense de Feira) e duas derrotas (para Juazeirense e Unirb). Naquela época, ocupava o 7º lugar, com seis pontos, e vivia uma situação delicada no torneio.

Pressionado, o time de transição reencontrou o triunfo na 7ª rodada, batendo o Atlético de Alagoinhas por 2x1, e seguiu vivo no campeonato. Na sequência, derrotou o xará de Feira, adversário da semifinal, por 1x0. E encerrou a campanha na primeira fase com mais uma vitória, sobre Jacuipense, também por 1x0. Acabou na 3ª colocação, com 15 pontos somados.

Para o duelo deste domingo, Prates não deve contar com o goleiro Matheus Teixeira e o lateral Renan Guedes, que estão com a delegação da equipe principal do Bahia em Fortaleza. Assim, diante do Bahia de Feira, Júnior e Borel devem ficar mais uma vez com as vagas.

Por outro lado, o treinador poderá contar novamente com o volante Raniele, que ficou de fora do último jogo, contra o Jacuipense, por questões contratuais.

“O Bahia de Feira é uma equipe que a gente já teve dificuldade, montada há bastante tempo com jogadores experientes. Vamos ter dificuldades. Espero estarmos mais confiantes”, projetou Prates. O Esquadrão, aliás, é o único time da capital classificado no mata-mata. O rival Vitória ficou de fora, e a outra semifinal envolve Juazeirense e Atlético de Alagoinhas.

O Tremendão, por sua vez, se classificou também com 15 pontos, mas na 2ª colocação. Como avançou em melhor posição que o rival, decidirá a vaga na decisão em casa.

Diferente do tricolor da capital, o Bahia de Feira passou boa parte do estadual no G4. Mas também só conseguiu a vaga no mata-mata na rodada final, após a vitória por 3x0 sobre o Unirb. Foi um dos quatro triunfos do Tremendão na primeira fase. A equipe também bateu Atlético de Alagoinhas, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista. Ainda somou três empates (com Jacuipense, Doce Mel e Vitória) e sofreu duas derrotas, para o Bahia e Juazeirense.