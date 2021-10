Depois de se tornar Imortal, Maria Bethânia estreia podcast literário  

Maria Bethânia (Foto: Jorge Bispo - Divulgação)

Eleita Imortal pela Academia de Letras da Bahia, a cantora Maria Bethânia apresenta mais uma novidade. A partir de 4 de novembro ela estreia o podcast Tabuleiro, pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Sales (IMS). A cantora explora no programa a sua relação com a literatura.

A ideia do podcast é intercalar canções a textos literários, que foram selecionados pela artista e pelo poeta Eucanaã Ferraz. Serão, ao todo, seis episódios disponibilizados gratuitamente no site da Rádio Batuta. E ela começa com a obra da escritora Clarice Lispector. A ligação com Clarice é antiga. No disco Drama, de 1972, ela incluiu textos da autora. Bethânia lerá no episódio trechos de romances e crônicas de Clarice em diálogo com canções de Billie Holiday e Mahalia Jackson. Poetas como Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de Moraes também serão abordados, além de compositores como Chico Buarque e Caetano Veloso.

Samba chega à Colina Sagrada com Nelson Rufino

Nelson Rufino (Foto: Divulgação)

Um dos compositores mais requisitados do Brasil, o baiano Nelson Rufino também entra no roll das boas notícias desde que começou a flexibilização para eventos em Salvador. No dia 5 de novembro, primeira sexta-feira do mês, com as bençãos do Senhor do Bonfim, ele fará a estreia do projeto Samba na Colina Nelson Rufino e Convidados. Será às 19h, no Largo do Bonfim, na Varanda da Vila Criativa. Rufino, que é pai de Fernando Rufino do grupo Batifun, é autor de clássicos como Todo Menino é um Rei, Tempo ê, Verdade, Mel Pra minha dor, entre outros, gravados por nomes como Roberto Ribeiro, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho só para citar alguns.

Márcia Castro lança primeiro single do quinto álbum

Márcia Castro (Divulgação)

Ver a Maravilha, música composta por Teago Oliveira, da banda Maglore, é a nova aposta de Márcia Castro e é o single de pré-lançamento de Axé, quinto álbum de estúdio da cantora. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais, juntamente com o respectivo videoclipe. A produção musical de Ver a Maravilha, assim como a de todo o álbum Axé, foi feita a quatro mãos por Letieres Leite e Lucas Santtana. A direção artística é assinada por Marcus Preto. A ficha técnica dessa faixa tem André Lima nos teclados, Rafa Moraes nas guitarras, Bruno Marques no MPC e synth bass e Hudson, Ricardo Braga e Tiaguinho na percussão. O arranjo de sopros escrito por Letieres Leite é executado por João Teoria e Guiga Scott (trompetes), Paulinho Andrade (sax alto), André Becker (sax tenor) e Gilmar Chaves (trombone). O Clipe tem roteiro e direção de Juh Almeida.

Elba comemorar 40 anos de carreira

A cantora Elba Ramalho vai celebrar seus 40 anos de carreira, dia 29, diretamente do palco do Teatro Bradesco (São Paulo), em show virtual com participação de Zeca Baleiro, Toni Garrido e Raimundo Fagner. O evento será gratuito e transmitido peloYouTube do Teatro Bradesco.

TUM-TUM-TUM*

1: Neta do Cantor e forrozeiro Virgilio, Geovana Lins, que aposta no sertanejo universitário, está lançando seu novo CD com a banda 12/ 8, produzido pela MV Music. Em seu trabalho de estreia, ela contou com a presença do avó e do cantor Ninha, ex-Timbalada. Mais informações sobre a artista através do e-mail @brilhoestrelar@hotmail.com ou pelos telefones (71) 3243-2868 e 99656-8789.

2: A primeira edição do Bloquinho de Jau será realizada no dia 24 de outubro, a partir das 17h no Villa Armazém, em Lauro de Freitas. E o cantor e compositor Zeca Baleiro é o convidado da estreia. O Bloquinho já é tradição na quarta-feira que antecede os festejos carnavalescos, sempre com o cantor e compositor jau fazendo as honras.

3: O Réveillon Axé Maré , no Maré Blu, em Villas do Atlântico, já está com sua programação fechada. A festa começa no dia 29, com Marcelo. No dia 30, será a vez do Axezim, ao som de Peixe. E na virada do ano terá a Banda Melim, Parangolé e a Timbalada. Assinam a festa a Salvador Produções, Filtro de Sonhos Produções e AMB. Vendas através do site https://www.ingresse.com/reveillonaxemare