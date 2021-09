Depósito de material reciclável pega fogo na Rodovia Ilhéus-Uruçuca

Após mais de oito horas de combate às chamas, bombeiros controlaram um incêndio num depósito de material reciclável na BA-262, a Rodovia Ilhéus- Uruçuca, na madrugada deste sábado (11). Cinco viaturas atenderam a ocorrência e utilizaram aproximadamente 80 mil litros de água.



Os bombeiros do 5° GBM/Ilhéus, contaram com a ajuda de uma viatura do 4°GBM/Itabuna, além de guarnições da Polícia Militar, Coelba e Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus. Os agentes de combate às chamas foram distribuídos em três frentes de ataque. Por se tratar de um local que acumulava cerca de 300 toneladas de ferragens metálicas, os militares precisaram utilizar retroescavadeiras e caminhão munck com garra para revirar a grande quantidade de material entulhado para extinguir o incêndio.Os bombeiros foram acionados por volta das 17h30 de sexta-feira (10) e finalizaram o combate aproximadamente às 2h15 deste sábado. Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.