Deputada federal Carla Zambelli não teve covid-19, diz hospital

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) não foi infectada pela covid-19. Ela, na verdade, tem um quadro de endometriose aguda, segundo confirmou nesta sexta-feira (28) o hospital DF Star, em Brasília, onde ela esteve internada.

A parlamentar é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. De acordo com a assessoria de imprensa de Carla Zambelli, após anunciar que estava com o novo coronavírus, a deputada iniciou o tratamento com hidroxicloroquina.

Segundo o boletim médico, Zambelli foi ao hospital nesta sexta para uma nova consulta. "Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela covid-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune."

"Foi feito o diagnóstico de endometriose profunda e iniciado o tratamento. A paciente está bem, em acompanhamento ambulatorial."

A endometriose é uma infecção que faz com que o tecido que reveste o útero cresça mais que o normal. Os sintomas mais comuns são dores e sangramentos.

Na semana passada, Zambelli informou, por meio da assessoria de imprensa, que havia testado positivo para o novo coronavírus, mas não apresentava sintomas. À ocasião, disse que iniciaria o tratamento com hidoxicloroquina.

Na segunda (24), a parlamentar foi internada no hospital. A unidade de saúde disse, na época, que Carla Zambelli deu entrada na unidade "para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune".

De acordo com a nota divulgada na segunda, a deputada cumpria o período de isolamento referente à covid-19. Na quarta, ela deixou o hospital e, segundo os médicos, estava "clinicamente recuperada do novo coronavírus".